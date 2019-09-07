Обмін полоненими: у «Феофанії» пообіцяли, що родичам звільнених дозволять розміститися поряд

Лікарня «Феофанія», фото: «Факты»

https://racurs.ua/ua/n126477-obmin-polonenymy-u-feofaniyi-poobicyaly-scho-rodycham-zvilnenyh-dozvolyat-rozmistytysya-poryad.html

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У столичній лікарні «Феофанія», де перебувають політв’язні, доставлені сьогодні до Києва в межах здійсненого між Україною та Росією обміну полоненими, дозволять розміститися поряд.

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Відповідні умови вже створені. Про це сьогодні журналістам повідомив заступник головного лікаря медзакладу Андрій Строкань, повідомляє агентство «Укрінформ».

Він також запевнив, що медики зроблять все необхідне для діагностики, реабілітації та лікування звільнених.

Усе необхідне у нас є, — наголосив Строкань.

У «Феофанії» перебувають 11 звільнених українців. Решта звільнених за обміном полонених — це військові моряки, котрих разом з їхніми рідними доставили до військового госпіталю в Києві.

Сьогодні Україна та Росія здійснили обмін полоненими за формулою «35 на 35». Серед переліку звільнених політв’язнів — Олег Сенцов, Павло Гриб, Володимир Балух та Роман Сущенко.

Нагадаємо, підозрюваний в Україні у державній зраді колишній головний редактор видання РІА «Новости Украина» Кирило Вишинський пообіцяв, що повернеться до нашої держави, щоб «довести свою невинуватість». Однак точної дати він ще не готовий назвати.