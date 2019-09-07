Новини футболу: Україна здолала Литву у відбірковому матчі чемпіонату Європи-2020

Матч Україна – Литва завершився з рахунком 3:0, фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n126479-novyny-futbolu-ukrayina-zdolala-lytvu-u-vidbirkovomu-matchi-chempionatu-ievropy-2020.html

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Збірна України сьогодні здолала збірну Литви у виїздному матчі чемпіонату Європи-2020, котрий відбувся на стадіон Федерації футболу Литви у Вільнюсі.

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Матч завершився з рахунком 3:0. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Футбольний поєдинок розпочався о 19.00 за київським часом.

Збірна України очолює групу B відбіркового турніру. Литовська команда у цій групі є аутсайдером, посідаючи останню сходинку з одним здобутим очком вже в чотирьох матчах.

Також у групі B грають Люксембург, Сербія та Португалія.

Першими у ворота литовців вже на сьомій хвилині матчу влучив Олександр Зінченко, реалізувавши вдалий пас Ромеро Марлоса.

На 27-й хвилині Марлос подвоїв перевагу команди «синьо-жовтих».

На 62-й хвилині Руслан Маліновський результативно пробив у правий нижній кут, скориставшись передачею Романа Яремчука.

Варто зазначити, що під час цього матчу українські футболісти почувалися наче вдома, відчуваючи шалену підтримку трибун. Так, приблизно 2 тис. українців прибули до Вільнюса, щоб підтримати національну збірну.

Нагадаємо, молодіжна збірна України в цьому році стала чемпіоном світу з футболу, здолавши збірну Південної Кореї з рахунком 3:1.