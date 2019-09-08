Обмін військовополоненими прокоментували в НАТО. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n126483-obmin-viyskovopolonenymy-prokomentuvaly-v-nato.html

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Обмін утримуваними особами між Україною і Росією позитивно оцінили в НАТО.

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Північноатлантичний альянс заявив, що вітає повернення в Україну політичних в’язнів, а сам взаємний обмін полоненими між Москвою і Києвом отримав високу оцінку. Про це повідомляється в офіційній заяві Альянсу.

У НАТО зазначають, що їх радує факт повернення на батьківщину українських моряків, яких РФ захопила в листопаді минулого року, і режисера Олега Сенцова. Альянс заявив, що цей обмін є кроком у правильному напрямку, і закликав Кремль виконати всі свої зобов’язання по мінським угодами, включаючи звільнення всіх ув’язнених.

Тим часом, в НАТО наголосили на важливості встановлення істини щодо краху «боїнга» рейсу MH17 відповідно до резолюції Ради безпеки ООН.

Як відомо, вчора відбувся обмін військовополоненими між Києвом і Москвою. На батьківщину повернулися 24 українських моряки і 11 політв’язнів Кремля, серед яких Роман Сущенко, Володимир Балух, Павло Гриб і Едем Бекіров.

В обмін на них, Росія отримала 35 осіб, про обмін яких просив Кремль. В Україні вони були фігурантами кримінальних справ, таких як тероризм і державна зрада.

Нагадаємо, Україна відкладала видачу Володимира Цемаха, щоб дати можливість його допитати у справі збитого «боїнга».