У Росії запропонували Києву укласти угоду про правове становище громадян. Фото: Цензор

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У Росії запропонували укласти угоду з Україною про правове становище громадян.

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Вказаний документ повинен дозволити на паритетних засадах припиняти кримінальне переслідування відносно громадян обох країн. Про це заявила уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова на своєму офіційному сайті.

За словами Москалькової, необхідне укладення міждержавної угоди для осіб, які мають громадянство Росії і України і хочуть повернутися додому.

Омбудсмен заявила, що вчорашній обмін утримуваними особами між країнами повинен стати частиною системної програми дій щодо нормалізації двосторонніх відносин, деескалації, а також стабілізації ситуації на південному сході України.

На думку Москалькової, необхідно гарантувати права громадян з метою недопущення їхнього подальшого залучення до кримінальної відповідальності, коли вони хочуть переміститися з України в Росію або назад. Також вона наголосила на важливості недопущення спекуляцій при зверненні до судових органів і міжнародні організації під надуманими приводами.

За словами Москалькової, Київ повернув Москві російських військовослужбовців, які «підтримали возз'єднання Криму з РФ», а в Україні їх засудили за державну зраду, тероризм і посягання на територіальну цілісність держави.

Нагадаємо, в НАТО прокоментували обмін військовополоненими.