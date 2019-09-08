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Ракурс
Підполковника Держприкордонслужби на Донбасі затримали на хабарі 71 тис. грн. Фото: NewsOne

Підполковника Держприкордонслужби на Донбасі затримали на хабарі 71 тис. грн (ФОТО)

8 вер 2019, 12:59
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Державне бюро розслідувань затримало на хабарі підполковника тилового забезпечення із Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби.

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Зловмисник вимагав у постачальника продуктів військовослужбовцям-прикордонникам хабар у розмірі 10% від вартості договору, що становило 71 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому підполковнику про підозру, а також отримання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення військовослужбовця від займаної посади.

Підполковника Держприкордонслужби на Донбасі затримали на хабарі 71 тис. грн. Фото: ДБР

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмиснику загрожує покаранні у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв «Ракурс», шахраї вимагали 570 тис. дол. від імені президента Володимира Зеленського за посаду у концерні «Укроборонпром».

Джерело: Ракурс


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