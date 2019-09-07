Олег Сенцов, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n126481-obmen-plennymi-sencov-i-baluh-pokinuli-stolichnuu-bolnicu-feofaniya-video.html

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Кинорежиссер Олег Сенцов и крымский фермер Владимир Балух, возвращенные в Украину в результате проведенного сегодня обмена пленными между нашим государством и Россией, уже покинули столичную больницу «Феофания», где находились на обследовании.

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В целом заведение после обследования оставили как минимум четверо уже бывших пленников Кремля из 11 освобожденных сегодня из плена гражданских лиц, которых доставили в «Феофанию» по прибытии в Украину, сообщает «5 канал».

Они заявили, что чувствуют себя хорошо и хотят провести первую ночь на свободе с близкими.

Так, Сенцов покинул заведение в сопровождении дочери и близких.

Он пообещал журналистам, что «скоро будет активным в Фейсбуке».

Отмечается, что в понедельник освобожденные пленники Кремля вернутся в медучреждение для прохождения повторного обследования у врачей, повторных анализов, и продолжения, если есть такая необходимость, лечения.

Врачи «Феофании» сообщили, что состояние бывших заложников разное.

Также к журналистам вышел Павел Гриб, который тоже прошел все соответствующие тестирования от врачей «Феофании». Он отметил, что уже хочет пообщаться со своими родными и близкими, а также встретиться с друзьями, которых не видел уже долгое время.

Напомним, в «Феофании» сегодня заявили, что родственники освобожденных пленных смогут разместиться рядом с ними.