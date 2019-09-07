Олег Сенцов, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126481-obmin-polonenymy-sencov-ta-baluh-zalyshyly-stolychnu-likarnu-feofaniya-video.html

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Кінорежисер Олег Сенцов і кримський фермер Володимир Балух, повернені до України внаслідок проведеного сьогодні обміну полоненими між нашою державою та Росією, вже залишили столичну лікарню «Феофанія», де перебували на обстеженні.

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Загалом заклад після обстеження залишили щонайменше четверо вже колишніх бранців Кремля з 11 звільнених сьогодні з полону цивільних, котрих доставили до «Феофанії» після прибуття до України, повідомляє «5 канал».

Вони заявили, що почуваються добре і хочуть провести першу ніч на волі з близькими.

Так, Сенцов залишив заклад у супроводі доньки та близьких.

Він пообіцяв журналістам, що «скоро буде активним у Фейсбуці».

Зазначається, що в понеділок звільнені бранці Кремля повернуться до медзакладу для проходження повторного обстеження в лікарів, повторних аналізів, та продовження, якщо є така потреба, лікування.

Лікарі «Феофанії» повідомили, що стан колишніх заручників різний.

Також до журналістів вийшов Павло Гриб, який теж пройшов усі відповідні тестування від лікарів «Феофанії». Він зазначив, що вже хоче поспілкуватися зі своїми рідними та близькими, а також зустрітися з друзями, яких не бачив вже тривалий час.

Нагадаємо, у «Феофанії» сьогодні заявили, що родичі звільнених полонених матимуть можливість розміститися поряд із ними.