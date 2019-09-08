Чемпіонат «Великого шолома» виграла Андреєску в поєдинку з Вільямс. Фото: Eurosport

https://racurs.ua/ua/n126492-chempionat-velykogo-sholoma-vygrala-andreiesku-v-poiedynku-z-vilyams.html

Ракурс

У фіналі тенісного турніру US Open перемогла 19-річна канадська спортсменка Бьянка Андреєску.

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Канадка обіграла екс-першу ракетку світу американську спортсменку Серену Вільямс з рахунком 6:3, 7:5. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Андреєску вперше грала в основному турнірі Відкритого чемпіонату США (US Open), так як минулого року вона програла в першому ж матчі кваліфікації.

Зазначимо, що Андреєску є першою канадською тенісисткою, яка виграла титул US Open в одиночному розряді. Завдяки такому приголомшливому успіху на корті, спортсменка займе п’яте місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, що Вільямс за крок до фіналу зупинила знамениту українську тенісистку Еліну Світоліну. У свою чергу, Світоліна стала першою представницею України, яка пройшла в чвертьфінал всіх турнірів US Open.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Світоліна вперше в своїй кар'єрі вийшла до півфіналу US Open після перемоги над британкою Йоханной Конту з рахунком 6:4, 6:4.