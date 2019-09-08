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У Росії кандидат в депутати від комуністичної партії помер на виборчій дільниці. Фото: politeka

У Росії кандидат в депутати від комуністичної партії помер на виборчій дільниці

8 вер 2019, 14:56
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У російському Волгограді кандидат в депутати обласної думи від комунальної партії Вадим Чистяков помер на виборчій дільниці, куди приїхав перевірити чистоту виборчого процесу.

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Причиною смерті стали проблеми з серцем. Інформацію підтвердив начальник передвиборчого штабу загиблого, передає Lenta.ru.

Коли 49-річному кандидату в депутати стало погано, йому викликали швидку. Однак, врятувати Чистякова не вдалося. У його штабі заявили, що смерть кандидата на совісті влади.

Чистяков був полковником і кавалером ордена Мужності і медалі «За відвагу».

Зазначається, що раніше в Курганській області РФ на виборчій дільниці помер 90-річний чоловік. У пенсіонера вранці підвищився тиск, він втратив свідомість на ділянці і помер.

Сьогодні в Росії проходить єдиний день голосування, під час якого в 85 регіонах пройдуть понад 5 тис. виборів різного рівня. Прокуратура Криму вже закликала українських громадян бойкотувати незаконні вибори на окупованому півострові.

Нагадаємо, президентська партія «Слуга народу» допускає можливість проведення дострокових місцевих виборів в Україні.


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