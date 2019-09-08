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Страны Балтии не признают так называемые местные выборы в оккупированном Россией Крыму, фото — Европейская правда

Страны Балтии не признают так называемые местные выборы в оккупированном Россией Крыму

8 сен 2019, 15:53
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Страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — не признают результаты так называемых местных выборов в оккупированном Россией Крыму и Севастополе.

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Сегодня министры иностранных дел этих трех балтийских государств сделали соответствующие заявления в Твиттер и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава дипломатии Литвы Линас Линкявичюс, Латвии Эдгарс Ринкевич и Эстонии Урмас Рейнсалу заявили, что, во-первых, не признают сегодняшние «выборы» в Крыму, который незаконно аннексирован Россией, а, во-вторых, подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Линкявичус, Ринкевич и Рейнсалу осудили российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права. Рига, Вильнюс и Таллинн последовательно поддерживают Украину в стремлении обеспечить суверенитет и территориальную целостность.

Сегодня утром украинский МИД выразил решительный протест в связи с проведением РФ 8 сентября на временно оккупированной территории АР Крым и в Севастополе так называемых местных выборов в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией.

Министр Вадим Нестайко в Твиттер назвал сегодняшние выборы в Крыму фейковыми.

«Ракурс» сообщал, что 26 августа в Литве пограничники задержали двух вооруженных сотрудников пограничной службы ФСБ России. Российских силовиков задержали в Ниде вечером 25 августа. Уже на следующий день нарушителей государственной границы передали российской стороне. Вооруженные россияне зашли на полкилометра на территорию иностранного государства. При себе сотрудники ФСБ имели пистолеты.

Источник: Ракурс


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Страны Балтии не признают так называемые местные выборы в оккупированном Россией Крыму

Литва, Латвия и Эстония не признают результаты так называемых «местных выборов» в оккупированном Россией Крыму и Севастополе. Министры иностранных дел этих трех государств сделали соответствующие заявления и подтвердили поддержку суверенитета Украины

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