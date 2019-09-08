Страны Балтии не признают так называемые местные выборы в оккупированном Россией Крыму, фото — Европейская правда

https://racurs.ua/n126495-strany-baltii-ne-priznaut-tak-nazyvaemye-mestnye-vybory-v-okkupirovannom-rossiey-krymu.html

Ракурс

Страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — не признают результаты так называемых местных выборов в оккупированном Россией Крыму и Севастополе.

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Сегодня министры иностранных дел этих трех балтийских государств сделали соответствующие заявления в Твиттер и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава дипломатии Литвы Линас Линкявичюс, Латвии Эдгарс Ринкевич и Эстонии Урмас Рейнсалу заявили, что, во-первых, не признают сегодняшние «выборы» в Крыму, который незаконно аннексирован Россией, а, во-вторых, подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Линкявичус, Ринкевич и Рейнсалу осудили российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права. Рига, Вильнюс и Таллинн последовательно поддерживают Украину в стремлении обеспечить суверенитет и территориальную целостность.

Сегодня утром украинский МИД выразил решительный протест в связи с проведением РФ 8 сентября на временно оккупированной территории АР Крым и в Севастополе так называемых местных выборов в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией.

Министр Вадим Нестайко в Твиттер назвал сегодняшние выборы в Крыму фейковыми.

«Ракурс» сообщал, что 26 августа в Литве пограничники задержали двух вооруженных сотрудников пограничной службы ФСБ России. Российских силовиков задержали в Ниде вечером 25 августа. Уже на следующий день нарушителей государственной границы передали российской стороне. Вооруженные россияне зашли на полкилометра на территорию иностранного государства. При себе сотрудники ФСБ имели пистолеты.