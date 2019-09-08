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Вибори в Росії: привізний генерал-очільник окупованого Севастополя не зміг проголосувати на так званих виборах у Криму

Привізний генерал-очільник окупованого Севастополя не зміг проголосувати на так званих виборах у Криму

8 вер 2019, 17:54
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Так званому главі окупованого росіянами Севастополя не вдалося проголосувати на так званих виборах до міської Думи і парламенту через відсутність «прописки». Тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Михайло Развожаєв сказав, що орендує квартиру і у нього тимчасова реєстрація.

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Развожаєва призначив на цю посаду президент РФ Володимир Путін в середині липня цього року замість Дмитра Овсянникова. У Севастополі сьогодні вибирали так званий міський парламент — Законодавчі збори.

Я на цих виборах не голосував. Я не приховував, що, приїхавши в Севастополь, почав орендувати квартиру. А в такому випадку орендодавець не поспішає прописувати мешканця на постійній основі, — пояснив російський «привізний генерал» росЗМІ.

Развожаєв наразі оформляє тимчасову реєстрацію. Попередній депутатський корпус в окупованому Росією місті обрали через півроку після анексії Криму в 2014 році.

Раніше Развожаєв працював заступником міністра РФ у справах Північного Кавказу і тимчасово виконував обов’язки глави Республіки Хакасія.

Нагадаємо, що сьогодні міністри закордонних справ трьох балтійських держави заявили, що не визнають місцеві вибори, які Росія проводить в окупованому Криму.

Джерело: Ракурс


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