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Выборы в России: привозной генерал-глава оккупированного Севастополя не смог проголосовать на так называемых выборах в Крыму, фото — Зеркало недели

Привозной генерал-глава оккупированного Севастополя не смог проголосовать на так называемых выборах в Крыму

8 сен 2019, 17:54
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Так называемому главе оккупированного росссиянами Севастополя не удалось проголосовать на так называемых выборах в городскую Думу и парламент из-за отсутствия «прописки». Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев сказал, что арендует квартиру и у него временная регистрация.

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Развожаева назначил на эту должность президент РФ Владимир Путин в середине июля этого года вместо Дмитрия Овсянникова. В Севастополе сегодня выбирали так называемый городской парламент — Законодательное собрание.

Я на этих выборах не голосовал. Я не скрывал, что, приехав в Севастополь, начал арендовать квартиру. А в таком случае арендодатель не спешит прописывать жителя на постоянной основе, — пояснил российский «привозной генерал» росСМИ.

Развожаев пока оформляет временную регистрацию. Предыдущий депутатский корпус в оккупированном Россией городе выбрали через полгода после аннексии Крыма в 2014 году.

Ранее Развожаев работал заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа и временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия.

Напомним, что сегодня министры иностранных дел трех балтийских государства заявили, что не признают местные выборы, которые Россия проводит в оккупированном Крыму.

Источник: Ракурс


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