Новости Грузии: правительство возглавил выпускник МГУ, который летом жестоко разгонял митинги в Тбилиси, фото — МВД Грузии

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Новый глава правительства Грузии Георгий Гахария почти десять лет учился и преподавал в Московском университете. В июне его обвиняли в применении чрезмерно жестких мер к демонстрантам, которые выступали с антироссийскими лозунгами.

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Парламент Грузии выразил вотум доверия новому составу правительства страны во главе с Георгием Гахарией, который до этого руководил МВД страны, сообщает 8 сентября агентство «Новости-Грузия». Новый премьер Грузии с 1994 по 1999 год учился в МГУ им. М.В. Ломоносова, на факультете политологии, с 2002 по 2004 год учился в Высшей бизнес-школе МГУ.

В 2013 году он начал карьеру в грузинских госструктурах, а после прихода к власти партии «Грузинская мечта» Гахария стал бизнес-омбудсменом Грузии, работал министром экономики страны, в ноябре 2017 года возглавил МВД Грузии.

Кандидатуру Гахарии на пост премьера выдвинул лидер партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

В июне полиция Грузии жестоко разогнала несколько акций оппозиции, связанных с визитом в грузинский парламент депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. После акции 21 июня в Тбилиси в столкновениях с силовиками пострадали около 240 человек.

Полиция применяла водометы и резиновые пули. Российского депутата тогда вывели из парламента Грузии. Оппозиция обвинила Гахарию в применении чрезмерно жестких мер к демонстрантам, которые выдвигали лозунги о прекращении российской оккупации и отставке правительства, а также требовали отставки самого Гахарии.

В начале сентября в отставку ушел Мамука Бахтадзе. Он стал четвертым с 2012 года премьером Грузии, который объявил о сложении полномочий.