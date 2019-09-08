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Новини Грузії: уряд очолив випускник МДУ, який влітку жорстоко розганяв мітинги у Тбілісі, фото — МВС Грузії

Уряд Грузії очолив випускник МДУ, який влітку жорстоко розганяв мітинги у Тбілісі

8 вер 2019, 17:18
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Новий глава уряду Грузії Георгій Гахарія майже десять років навчався і викладав в Московському університеті. У червні його звинувачували в застосуванні надмірно жорстких заходів до демонстрантів, які виступали з антиросійськими гаслами.

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Парламент Грузії висловив вотум довіри новому складу уряду країни на чолі з Георгієм Гахарією, який до цього керував МВС країни, повідомляє 8 вересня агентство «Новини-Грузія». Новий прем'єр Грузії з 1994 по 1999 рік навчався в МДУ ім. М.В. Ломоносова, на факультеті політології, з 2002 по 2004 рік навчався у Вищій бізнес-школі МДУ.

У 2013 році він почав кар'єру у грузинських держструктурах, а після приходу до влади партії «Грузинська мрія» Гахарія став бізнес-омбудсменом Грузії, працював міністром економіки країни, у листопаді 2017 року очолив МВС Грузії.

Кандидатуру Гахарії на посаду прем'єра висунув лідер партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі.

У червні поліція Грузії жорстоко розігнала кілька акцій опозиції, пов’язаних з візитом в грузинський парламент депутата Держдуми від КПРФ Сергія Гаврилова. Після акції 21 червня в Тбілісі в зіткненнях з силовиками постраждали близько 240 осіб.

Поліція застосовувала водомети і гумові кулі. Депутата тоді вивели з парламенту Грузії. Опозиція звинуватила Гахарію в застосуванні надмірно жорстких заходів до демонстрантів, які висували гасла про припинення російської окупації і відставку уряду, а також вимагали відставки самого Гахарії.

На початку вересня у відставку пішов Мамука Бахтадзе. Він став четвертим з 2012 року прем'єром Грузії, який оголосив про складання повноважень.


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