Обмін між РФ та Росією: Луценко прокоментував питання Цемаха, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n126496-cemaha-dopytaly-vydaty-yogo-niderlandam-ukrayina-ne-mogla-lucenko-prokomentuvav-obmin.html

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Підозрюваного у причетності до збиття малайзійського «Боїнгу» Володимира Цемаха встигли допитати, але видати його Нідерландам Україна не могла. Так 8 вересня прокоментував у «Фейсбук» екс-генпрокурор Юрій Луценко один із найболючіших моментів масштабного обміну «35 на 35», який учора завершився між Україною та Росією.

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Він розповів, що декілька разів розмовляв стосовно Цемаха з голландськими колегами по міжнародній слідчій групі і з президентом Зеленським та його командою.

За словами Луценка, українська сторона відклала обмін і зробила вже після його відставки «все можливе в ситуації, яка склалася».

Допит Цемаха відбувся. Від угоди зі слідством він відмовився. Видати його Нідерландам ми не маємо права через положення Конституції. Судити його голландці зможуть так само, як з березня 2020 року судитимуть перших чотирьох підозрюваних — заочно, — написав Луценко.

Водночас екс-генпрокурор вважає, що факт обміну Цемаха буде розігрувати президент РФ Путін, щоб зняти зняти санкції ЄС проти Росії, запроваджені після збиття МН17.

Луценко у Фейсбук пояснив, що вирішив пояснити деякі юридичні моменти обміну, який 7 вересня відбувся між Україною та Росією, оскільки організовував його юридичну підготовку. Він вирішив зробити це, оскільки «терпіти не може зрадофілів».

Екс-генпрокурор розповів, що під час процесу обміну в найкоротші терміни вдавалося отримати визнання вини і вироки терористам або ж змінювати запобіжний захід.

Інколи приходилося доставляти суддів літаками з відпустки, — написав Луценко.

Крім того, він назвав процес обміну моментом максимального морального напруження, оскільки «як видати Гаджиєва, який вбив сімох наших і вісьмох поранив?» чи Прасолову, яка «підірвала офіцера СБУ», або «підозрюваного Нідерландами в організації збиття МН17 Цемаха»?

Луценко також заявив, що можливості для подальшого обміну з РФ існують, оскільки «обмінний фонд є". За його словами, останніми роками правоохоронці і суди забезпечили 1,2 тис. вироків за тероризм, ще 1,1 тис. перебувають на етапі слідства.

Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив Цемаха з-під варти під особисте зобов’язання. Начальник протиповітряної оборони окупованого Сніжного відлетів до Москви разом із іншими обміняними росіянами. Нідерланди офіційно вимагають у Росії видачі Цемаха — одного з основних свідків у справі про катастрофу малазійського «Боїнга» авіарейсу MH17 в небі над Донбасом у липні 2014 року.