Обмен между РФ и Россией: Луценко прокомментировал вопрос Цемаха, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n126496-cemaha-doprosili-vydat-ego-niderlandam-ukraina-ne-mogla-lucenko-prokommentiroval-obmen.html

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Подозреваемого в причастности к сбиванию малайзийского «Боинга» Владимира Цемаха успели допросить, но выдать его Нидерландам Украина не могла. Так 8 сентября прокомментировал в Фейсбук экс-генпрокурор Юрий Луценко один из самых болезненных моментов масштабного обмена «35 на 35», который вчера завершился между Украиной и Россией.

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Он рассказал, что несколько раз разговаривал о Цемахе с голландскими коллегами по международной следственной группе и с президентом Владимиром Зеленским и его командой.

По словам Луценко, украинская сторона отложила обмен и сделала уже после его отставки «все возможное в сложившейся ситуации».

Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 года начнут судить первых четырех подозреваемых — заочно, — написал Луценко.

В то же время экс-генпрокурор считает, что факт обмена Цемаха будет разыгрывать президент РФ Путин, чтобы снять снять санкции ЕС против России, введенные после сбивания МН17.

Луценко в Фейсбук написал, что решил объяснить некоторые юридические моменты обмена, который 7 сентября состоялся между Украиной и Россией, поскольку организовывал его юридическую подготовку. Он решил сделать это, поскольку «терпеть не может зрадофилов».

Экс-генпрокурор рассказал, что во время процесса обмена в кратчайшие сроки удавалось получить признание вины и приговоры террористам или изменять меру пресечения.

Иногда приходилось доставлять судей самолетами из отпуска, — написал Луценко.

Кроме того, он назвал процесс обмена моментом максимального морального напряжения, поскольку «как выдать Гаджиева, который убил семерых наших и восьмерых ранил?» или Прасолову, которая «взорвала офицера СБУ», или «подозреваемого Нидерландами в организации сбивания МН17 Цемаха»?

Луценко также заявил, что возможности для дальнейшего обмена с РФ существуют, поскольку «обменный фонд есть». По его словам, в последние годы правоохранители и суды обеспечили 1,2 тыс. приговоров за терроризм, еще 1,1 тыс. находятся на этапе следствия.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Цемаха из-под стражи под личное обязательство. Начальник противовоздушной обороны оккупированного Снежного улетел в Москву вместе с другими обменянными россиянами. Нидерланды официально требуют от России выдачи Цемаха — одного из основных свидетелей по делу о катастрофе малазийского «Боинга» авиарейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.