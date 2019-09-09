Наприкінці вересня Землю накриють потужні магнітні бурі. Фото:tv.ua

https://racurs.ua/ua/n126519-naprykinci-veresnya-zemlu-nakryut-potujni-magnitni-buri.html

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Магнітні бурі на Землі очікуються з 27 по 30 вересня. До цього ситуація буде спокійною.

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Крім того, слабкі магнітні бурі очікуються 2 жовтня, повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Фахівці попереджають, що зміна геомагнітного фону відбивається на здоров’ї людини. Так, бурі можуть впливати на серцево-судинну систему, що може стати причиною перепадів тиску.

Одним із найпоширеніших симптомів впливу магнітних бурь на організм людини називають головний біль.

Спеціалісти рекомендують підготуватися до можливих метеоатак: обмежити активні види діяльності, відмовитися від важких фізичних навантажень, не переїдати і не вживати алкоголь.