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Наприкінці вересня Землю накриють потужні магнітні бурі. Фото:tv.ua

Наприкінці вересня Землю накриють потужні магнітні бурі (ІНФОГРАФІКА)

9 вер 2019, 11:56
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Магнітні бурі на Землі очікуються з 27 по 30 вересня. До цього ситуація буде спокійною.

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Крім того, слабкі магнітні бурі очікуються 2 жовтня, повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Фахівці попереджають, що зміна геомагнітного фону відбивається на здоров’ї людини. Так, бурі можуть впливати на серцево-судинну систему, що може стати причиною перепадів тиску.

наприкінці вересня Землю накриють потужні магнітні бурі. Скріншот: ФІАН

Одним із найпоширеніших симптомів впливу магнітних бурь на організм людини називають головний біль.

Спеціалісти рекомендують підготуватися до можливих метеоатак: обмежити активні види діяльності, відмовитися від важких фізичних навантажень, не переїдати і не вживати алкоголь.

Джерело: Ракурс


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