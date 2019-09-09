Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вибух в Німеччині: 14 осіб поранено, шістеро постраждалих у важкому стані. Фото: Европейская правда

Вибух в Німеччині: 14 осіб поранено, шістеро постраждалих у важкому стані (ФОТО)

9 вер 2019, 11:51
999

У Німеччині на фестивалі прогримів вибух. В результаті події 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Loading...

Лікарі оцінюють стан шістьох постраждалих як важкий. У п’ятьох з них сильні опіки, а у одного стався серцевий напад. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на видання Focus Online

Трагічний інцидент стався в німецькому містечку Фройденберг, де напередодні, 8 вересня, святкували традиційний фестиваль.

У Німеччині на фестивалі стався вибух. Фото: Європейська правда

За попередньою інформацією, причиною вибуху стала дощова вода, яка потрапила на гігантську сковороду з гарячим маслом. Імовірність вибуху газу поліцейські виключили майже відразу.

Зазначається, що на місці події в момент вибуху перебувало близько сотні осіб. Всіх поранених доставили на вертольотах до клінік Кельна і Рурського регіону.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Житомирській області днями 69-річний пенсіонер під час робіт на городі підірвався на бомбі часів Другої світової війни. Травми виявилися не сумісні з життям


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Герус анонсував зниження цін на газ

Тарифи на газ для населення можуть знизитися цього місяця. Орієнтовно, газ здешевшає на 115 грн за 1 тис. кубометрів. Окрім того, може знизитися вартість електроенергії для непобутових споживачів — на 10 коп. за кіловат

Новини України
12:53

У Зеленського заявили, що Україна повинна відновлювати довіру до РФ

Україна і Росія повинні вести переговори з приводу врегулювання ситуації на сході України і для цього Києву потрібно повернути довіру до Москви, вважає керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко

Новини України
12:31

Новий обмін полоненими між Москвою та Києвом прокоментували у команді Зеленського

Новий обмін полоненими між Україною та Росією до кінця 2019 року прокоментували у команді президента Володимира Зеленського. Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що над цим питанням вже працюють

Новини України
10:12
Новини партнерів
Загрузка...