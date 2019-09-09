Вибух в Німеччині: 14 осіб поранено, шістеро постраждалих у важкому стані. Фото: Европейская правда

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У Німеччині на фестивалі прогримів вибух. В результаті події 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Лікарі оцінюють стан шістьох постраждалих як важкий. У п’ятьох з них сильні опіки, а у одного стався серцевий напад. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на видання Focus Online

Трагічний інцидент стався в німецькому містечку Фройденберг, де напередодні, 8 вересня, святкували традиційний фестиваль.

За попередньою інформацією, причиною вибуху стала дощова вода, яка потрапила на гігантську сковороду з гарячим маслом. Імовірність вибуху газу поліцейські виключили майже відразу.

Зазначається, що на місці події в момент вибуху перебувало близько сотні осіб. Всіх поранених доставили на вертольотах до клінік Кельна і Рурського регіону.

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