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Ракурс
Будівля Верховної Ради, фото: «112 Україна»

Триває засідання погоджувальної ради депутатських фракцій парламенту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

9 вер 2019, 11:31
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Триває засідання погоджувальної ради депутатських фракцій (груп) Верховної Ради IX скликання.

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Воно відбувається сьогодні відповідно до порядку денного другої сесії. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Засідання відбувається у конференц-залі Верховної Ради на вулиці Михайла Грушевського в Києві.

Очікується, що сьогодні з 14.00 депутати розпочнуть працювати у комітетах та депутатських фракціях (групах).

Також на сайті парламенту вже доступний розклад засідань Верховної Ради на період з 10 по 13 вересня.

Нагадаємо, нещодавно підтримку профільного комітету парламенту отримав законопроект про № 1012 «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)». Згідно з розкладом засідань, його планують розглянути в першому читанні у період з 17 по 20 вересня.

Джерело: Ракурс


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