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Взрыв в Германии: 14 человек ранены, шесть пострадавших в тяжелом состоянии. Фото: Европейская правда

Взрыв в Германии: 14 человек ранены, шесть пострадавших в тяжелом состоянии (ФОТО)

9 сен 2019, 11:51
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В Германии на фестивале прогремел взрыв. В результате происшествия 14 человек получили ранения разной степени тяжести.

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Врачи оценивают состояние шести пострадавших как тяжелое. У пяти из них сильные ожоги, а у одного случился сердечный приступ. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на издание Focus Online

Трагический инцидент произошел в немецком городке Фройденберг, где накануне, 8 сентября, праздновали традиционный фестиваль.

В Германии на фестивале произошел взрыв. Фото: Европейская правда

По предварительной информации, причиной взрыва стала дождевая вода, которая попала на гигантскую сковороду с горячим маслом. Вероятность взрыва газа полицейские исключили почти сразу.

Отмечается, что на месте происшествия в момент взрыва находилось около сотни человек. Всех раненых доставили на вертолетах в клиники Кельна и Рурского региона.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Житомирской области на днях 69-летний пенсионер во время работ в огороде подорвался на бомбе времен Второй мировой войны. Травмы оказались не совместимы с жизнью


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