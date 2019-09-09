Взрыв в Германии: 14 человек ранены, шесть пострадавших в тяжелом состоянии. Фото: Европейская правда

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Ракурс

В Германии на фестивале прогремел взрыв. В результате происшествия 14 человек получили ранения разной степени тяжести.

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Врачи оценивают состояние шести пострадавших как тяжелое. У пяти из них сильные ожоги, а у одного случился сердечный приступ. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на издание Focus Online

Трагический инцидент произошел в немецком городке Фройденберг, где накануне, 8 сентября, праздновали традиционный фестиваль.

По предварительной информации, причиной взрыва стала дождевая вода, которая попала на гигантскую сковороду с горячим маслом. Вероятность взрыва газа полицейские исключили почти сразу.

Отмечается, что на месте происшествия в момент взрыва находилось около сотни человек. Всех раненых доставили на вертолетах в клиники Кельна и Рурского региона.

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