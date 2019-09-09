Ракурсhttps://racurs.ua/
В конце сентября Землю накроют мощные магнитные бури. Фото: tv.ua
В конце сентября Землю накроют мощные магнитные бури (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n126519-v-konce-sentyabrya-zemlu-nakrout-moschnye-magnitnye-buri.htmlРакурс
Магнитные бури на Земле ожидаются с 27 по 30 сентября. До этого ситуация будет спокойной.
Loading...
Кроме того, слабые магнитные бури ожидаются 2 октября, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Метеорологи предупреждают, что изменение геомагнитного фона отражается на здоровье человека. Так, бури могут влиять на сердечно-сосудистую систему, что может стать причиной перепадов давления.
Одним из самых распространенных симптомов влияния магнитных бурь на организм человека называют головную боль.
Специалисты рекомендуют подготовиться к возможным метеоатакам: ограничить активные виды деятельности, отказаться от тяжелых физических нагрузок, не переедать и не употреблять алкоголь.
Читайте также
Начало войны на Донбассе: о Донецком аэропорте, сбитом самолете и покушениях на президента — воспоминания полковника
Война на Донбассе: Как и почему отдавали Донецк — воспоминания полковника
Артель «Кандидат в депутаты Верховной Рады»: предвыборные фокусы
Артель «Кандидат в депутаты Верховной Рады»: предвыборные фокусы
Загрузка...
Загрузка...