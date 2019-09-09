В конце сентября Землю накроют мощные магнитные бури. Фото: tv.ua

https://racurs.ua/n126519-v-konce-sentyabrya-zemlu-nakrout-moschnye-magnitnye-buri.html

Ракурс

Магнитные бури на Земле ожидаются с 27 по 30 сентября. До этого ситуация будет спокойной.

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Кроме того, слабые магнитные бури ожидаются 2 октября, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Метеорологи предупреждают, что изменение геомагнитного фона отражается на здоровье человека. Так, бури могут влиять на сердечно-сосудистую систему, что может стать причиной перепадов давления.

Одним из самых распространенных симптомов влияния магнитных бурь на организм человека называют головную боль.

Специалисты рекомендуют подготовиться к возможным метеоатакам: ограничить активные виды деятельности, отказаться от тяжелых физических нагрузок, не переедать и не употреблять алкоголь.