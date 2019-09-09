Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В конце сентября Землю накроют мощные магнитные бури. Фото: tv.ua

В конце сентября Землю накроют мощные магнитные бури (ИНФОГРАФИКА)

9 сен 2019, 11:56
999

Магнитные бури на Земле ожидаются с 27 по 30 сентября. До этого ситуация будет спокойной.

Loading...

Кроме того, слабые магнитные бури ожидаются 2 октября, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Метеорологи предупреждают, что изменение геомагнитного фона отражается на здоровье человека. Так, бури могут влиять на сердечно-сосудистую систему, что может стать причиной перепадов давления.

В конце сентября Землю накроют мощные магнитные бури. Скриншот: ФИАН

Одним из самых распространенных симптомов влияния магнитных бурь на организм человека называют головную боль.

Специалисты рекомендуют подготовиться к возможным метеоатакам: ограничить активные виды деятельности, отказаться от тяжелых физических нагрузок, не переедать и не употреблять алкоголь.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Нападение на инкассаторов в Житомире: охранник получил ранение, полиция ввела план «Сирена» (ФОТО, ВИДЕО)

В Житомире группа вооруженных злоумышленников совершила попытку ограбления автомобиля инкассаторов. В результате нападения пострадал один человек

Новости Украины
14:03
Новости партнеров
Загрузка...