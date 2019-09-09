Герус анонсировал снижение цен на газ. Фото: Главком

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Цены на газ для населения Украины в сентябре могут снизиться на 115 грн за 1 тыс. кубометров.

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Таким образом газ для населения будет дешевле, чем в сентябре прошлого года, заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время сегодняшнего заседания согласительного совета ВР.

По словам Геруса, с учетом сентябрьского снижения цен на газ совокупное удешевление голубого топлива за последние пять месяцев составит около 30%.

Кроме того, чиновник анонсировал снижение цен на электроэнергию для бытовых потребителей в октябре. Ориентировочно, тарифы уменьшатся на 10 коп. за 1 кВт⋅год.

Как известно, в августе компания «Нафтогаз Украины» снизила цену газа для населения более чем на 5% (или 251,46 грн). После снижения стоимость 1 тыс. кубометров газа была установлена на уровне 4 тыс. 653 грн.