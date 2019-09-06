«Киевтеплоэнерго» против «Киевэнерго»: как хозсуды не дали взыскать с общины Киева сотни миллионов чужих долгов

Киевтеплоэнерго. Фото: Киевтеплоэнерго

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Скоро исполнится год с тех пор, как было заключено трехстороннее мировое соглашение между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины», коммунальным предприятием Киевской горгосадминистрации «Киевтеплоэнерго» и Публичным акционерным обществом «Киевэнерго», в результате чего значительная часть жителей города, которые до того страдали без горячей воды, наконец получили ее в свои дома. Однако на этом драма не закончилась, поскольку Северный апелляционный хозяйственный суд до сих пор рассматривает связанные с ней дела.

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Проклятый предшественник «Киевтеплоэнерго»

Кратко напомним историю вопроса. В течение 17 лет (с 2001 по 2018) принадлежащие городской общине две ТЭЦ и двести котельных находились в пользовании ПАО «Киевэнерго». Когда-то все его акции принадлежали государству, но при Януковиче контроль над ними перешел к Ринату Ахметову. Киевский городской совет решил, что полезнее будет, если все это добро передать в управление другой структуре, а именно — вновь созданному коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго».

Вроде ничего удивительного, но выяснилось, что за период с марта 2011-го по декабрь 2016 года «Киевэнерго» заключило с «Нафтогазом» 41 договор о поставках газа, согласно которым топливо получило полностью, а вот деньги заплатило не полностью. По приблизительным подсчетам, его долг составлял 5 млрд грн, причем, как уверяло руководство компании-должника, вина в этом лежит не только на ней, но и на некоторых недисциплинированных киевлянах, которые не платили за отопление.

Вот в таких условиях новый хозяин котельных и ТЭЦ в лице КП «Киевтеплоэнерго» обратился к «Нафтогазу» с просьбой заключить договор о поставках газа уже с ним, но там ему напомнили о ст. 22 Закона Украины «О теплоснабжении» и предложили признать долги предыдущего пользователя.

Статья двадцать вторая в деле «Киевтеплоэнерго»

А теперь подробно расскажем об упомянутой статье, из-за которой и разгорелся весь этот сыр-бор вокруг «Киевтеплоэнерго».

В первые два десятилетия существования независимого украинского государства, когда газ был уже не такой дешевый, как при советской власти, но и не такой дорогой, как сейчас, городские и поселковые головы придумали простой способ, как нажиться на теплоснабжении своих жителей. Они создавали на бумаге фиктивные фирмы, которым передавали якобы в аренду коммунальные котельные или даже целые теплоэлектроцентрали. Де-факто вроде ничего не менялось, поскольку на этих объектах работали те же люди, которые так же, как и раньше, жгли тот же газ, которым обогревали те же дома. Но де-юре получалось так, что платило за потребленное топливо и получало средства за предоставленное тепло уже не подчиненное муниципальной власти коммунальное предприятие, а какое-нибудь ООО или ЧП, настоящим хозяином которого был мэр города или люди из его ближайшего окружения.

Какой в этом был интерес? Да очень простой. Эти частные фирмы получали от населения средства за теплоснабжение более или менее регулярно, а вот за поставки газа с НАК «Нафтогаз Украины» не рассчитывались совсем. А деньги, как вы уже догадались, утекали в карманы «отцов города». Когда же этими хитрыми ООО и ЧП начинала интересоваться прокуратура, городская власть отнимала у них свои котельные или теплоэлектроцентрали и передавала их в аренду другим фиктивным или полуфиктивным субъектам хозяйствования.

Согласно законам того времени «Нафтогаз» не мог отказать новому пользователю в поставках топлива, поскольку тот обеспечивал теплом социально защищенный жилой сектор. Что же касается предыдущего пользователя, то формально на него можно было подать в суд заявление о взыскании долга в принудительном порядке, но фактически взыскивать было нечего.

Чтобы положить конец такой порочной практике, в марте 2011 года в Закон Украины «О теплоснабжении», в частности, в уже упоминавшуюся ст. 22 были внесены поправки, касающиеся именно таких ситуаций, когда у объектов теплогенерации сменился собственник или пользователь. С тех пор новый хозяин котельной или теплоэлектроцентрали признавался правопреемником долговых обязательств предыдущего хозяина. Причем не всех, а только тех, которые у него возникли по оплате за потребленные носители.

В свою очередь «Нафтогазу» разрешалось заключать договоры о поставках газа с новыми пользователями исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности предыдущих пользователей. Обратите внимание: в законе сказано не при условии «погашения задолженности», а при условии «согласования порядка погашения задолженности». Это означает, что новому хозяину (например, «Киевтеплоэнерго») для получения топлива совсем не обязательно было немедленно оплатить все долги своего предшественника до последней копеечки — достаточно было их признать и договориться о сроке уплаты.

Выход по делу «Киевтеплоэнерго» найден

Итак, вроде бы все понятно, но когда в 2018 году КГГА столкнулась с этой проблемой, такое требование многим показалось абсурдным: с какой это радости вновь созданное коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» должно брать на себя долги, которых оно не делало? Но такой уж была цель изменений, внесенных в ст. 22 в марте 2011 года, и заключалась она в том, чтобы дать четкий посыл всем местным общинам: думайте, мол, перед тем, как передавать свое имущество в пользование кому попало, потому что если пользователь окажется безответственным, платить по его счетам придется вам.

Год назад все стороны киевского конфликта пришли к компромиссу, согласно которому часть долгов согласилась заплатить власть, а судьба остальной их части должна решаться в судебном порядке. И вот в этом судебном порядке ПАО «Киевэнерго» обратилось в хозяйственный суд с ходатайствами о том, чтобы по 14 его договорам с «Нафтогазом», по которым оно задолжало последнему 653 млн грн, признать правопреемником КП «Киевтеплоэнерго». Но суды нашли способ отказать в этом и решили просто не применять ст. 22 Закона Украины «О теплоснабжении», сформулировав для этого убедительное юридическое обоснование.

Так, в соответствии со ст. 13 Конституции Украины государство обеспечивает социальную направленность экономики, а упомянутая выше норма закона «О теплоснабжении» в данном конкретном случае ей противоречит. Ведь если так уж сложилась ситуация, что надо сделать непростой выбор между интересами с одной стороны частного, а с другой — коммунального предприятия («Киевтеплоэнерго»), то социальная направленность экономики требует принять сторону интересов последнего.

Правда, с формальной стороны, закон требует сделать выбор в пользу частного предприятия, но и на это в действующем законодательстве нашелся весомый контраргумент. В данном случае это ст. 11 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, в частности, ч. 6, которую мы позволим себе процитировать полностью: «Если суд приходит к выводу, что закон или иной правовой акт противоречит Конституции Украины, суд не применяет такой закон или иной правовой акт, а применяет нормы Конституции Украины как нормы прямого действия».

Исходя из этого, первая инстанция отказала в удовлетворении ходатайств ПАО «Киевэнерго», а Северный апелляционный хозяйственный суд своими постановлениями, принятыми в 2018–2019 годах, оставил ее решение без изменения, встав на сторону «Киевтеплоэнерго».