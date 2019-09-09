Герус анонсував зниження цін на газ. Фото: Главком

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Ціни на газ для населення України у вересні можуть знизитися на 115 грн за 1 тис. кубометрів.

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Таким чином газ для населення буде дешевшим, ніж у вересні минулого року, заявив очільник парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час сьогоднішнього засідання погоджувальної ради ВР.

За словами Геруса, з урахуванням вересневого зниження цін на газ сукупне здешевлення блакитного палива за останні п’ять місяців становитиме близько 30%.

Окрім того, чиновник анонсував зниження цін на електроенергію для непобутових споживачів у жовтні. Орієнтовно, тарифи зменшаться на 10 коп. за 1 кВт⋅год.

Як відомо, у серпні компанія «Нафтогаз України» знизила ціни на газ для населення на понад 5% (або 251,46 грн). Після зниження вартість 1 тис. кубометрів газу була встановлена на рівні 4 тис. 653 грн.