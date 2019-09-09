Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Герус анонсував зниження цін на газ. Фото: Главком

Герус анонсував зниження цін на газ

9 вер 2019, 12:53
999

Ціни на газ для населення України у вересні можуть знизитися на 115 грн за 1 тис. кубометрів.

Loading...

Таким чином газ для населення буде дешевшим, ніж у вересні минулого року, заявив очільник парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час сьогоднішнього засідання погоджувальної ради ВР.

За словами Геруса, з урахуванням вересневого зниження цін на газ сукупне здешевлення блакитного палива за останні п’ять місяців становитиме близько 30%.

Окрім того, чиновник анонсував зниження цін на електроенергію для непобутових споживачів у жовтні. Орієнтовно, тарифи зменшаться на 10 коп. за 1 кВт⋅год.

Як відомо, у серпні компанія «Нафтогаз України» знизила ціни на газ для населення на понад 5% (або 251,46 грн). Після зниження вартість 1 тис. кубометрів газу була встановлена на рівні 4 тис. 653 грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Герус анонсував зниження цін на газ

Тарифи на газ для населення можуть знизитися цього місяця. Орієнтовно, газ здешевшає на 115 грн за 1 тис. кубометрів. Окрім того, може знизитися вартість електроенергії для непобутових споживачів — на 10 коп. за кіловат

Новини України
12:53

У Зеленського заявили, що Україна повинна відновлювати довіру до РФ

Україна і Росія повинні вести переговори з приводу врегулювання ситуації на сході України і для цього Києву потрібно повернути довіру до Москви, вважає керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко

Новини України
12:31

Новий обмін полоненими між Москвою та Києвом прокоментували у команді Зеленського

Новий обмін полоненими між Україною та Росією до кінця 2019 року прокоментували у команді президента Володимира Зеленського. Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що над цим питанням вже працюють

Новини України
10:12
Новини партнерів
Загрузка...