Тайфун на Корейському півострові вбив 8 осіб, сотні будинків зруйновані. Фото: twitter/CBSNews

https://racurs.ua/ua/n126522-tayfun-na-koreyskomu-pivostrovi-vbyv-8-osib-sotni-budynkiv-zruynovani.html

Ракурс

Потужний тайфун «Лінглінг» пройшов над Корейським півостровом і став причиною загибелі вісьмох осіб.

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П’ятеро осіб загинули напередодні, а про загибель трьох в Південній Кореї стало відомо раніше. Зазначається, що 460 будинків були повністю зруйновані або пошкоджені. Про це повідомляє ВВС, посилаючись на державні ЗМІ.

Шторм затопив 460 кв. км сільгоспугідь Північної Кореї, на яку тайфун обрушився близько 14.00 за місцевим часом в суботу. Для країни, яка страждає від браку продовольства — це серйозний удар.

У КНДР в результаті шторму троє осіб отримали поранення. У країні є побоювання, що наслідки тайфуну можуть погіршити брак продовольства.

У Південній Кореї були скасовані польоти, а десятки тисяч будинків виявилися знеструмленими. В країні майже відновили 160 тис. пошкоджених будинків і відновили скасовані рейси.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Японії інший тайфун став причиною загибелі однієї особи і відправив до лікарні ще 36 постраждалих. Без електрики залишилися 900 тис. будинків.