Тайфун у Японії: є жертви і десятки постраждалих, 900 тис. будинків знеструмлено. Фото: twitter/AuthorKristineO

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У Японії тайфун «Факсай» знеструмив понад 885 тис. будинків. Через відсутність електропостачання у громадян виникають проблеми з дозвоном у колл-центр.

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Метеорологи попереджають японців про сильні зливи та вітер у префектурі Сідзуока. Про це повідомляє телеканал NHK, передають УНН.

Першою жертвою тайфуну стала мешканка Сетагая, яку порив вітра збив з ніг і жінка вдарилась головою об стіну будівлі. Кількість постраждалих від стихійного лиха становить 36 осіб. Усі вони проживають у префектурах Сайтама, Канагава, Тіба, Сідзуока або у столичному регіоні.

Наразі скасовано 163 внутрішні авіарейси. Рух залізничного транспорту було порушено, однак він поступово повертається до графіку.

Зазначимо, що «Факсай» вже 15-й тайфун, який сформувався цього року у Тихому океані. Наразі він ослаб і рухається повз узбережжя острова Хоккайдо на півночі Японії.

Нагадаємо, у серпні у Японії лютував тайфун «Кроса». Тоді також були жертви, а понад півсотні осіб отримали поранення.