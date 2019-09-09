Тайфун в Японии: есть жертвы и десятки пострадавших, 900 тыс. домов обесточены. Фото: twitter/AuthorKristineO

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В Японии тайфун «Факсай» обесточил более 885 тыс. домов. Из-за отсутствия электроснабжения у граждан возникают проблемы с дозвоном в колл-центр.

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Метеорологи предупреждают японцев о сильных ливнях и ветре в префектуре Сидзуока. Об этом сообщает телеканал NHK, передают УНН.

Первой жертвой тайфуна стала жительница Сэтагая, которую порыв ветра сбил с ног, и женщина ударилась головой о стену здания. Число пострадавших от стихийного бедствия составляет 36 человек. Все они проживают в префектурах Сайтама, Канагава, Тиба, Сидзуока или в столичном регионе.

Сейчас отменено 163 внутренних авиарейсы. Движение железнодорожного транспорта было нарушено, однако он постепенно возвращается к графику.

Отметим, что «Факсай» уже 15-й тайфун, который сформировался в этом году в Тихом океане. Сейчас он ослаб и движется мимо побережья острова Хоккайдо на севере Японии.

Напомним, в августе в Японии свирепствовал тайфун «Кросса». Тогда также были жертвы, а более полусотни человек получили ранения.