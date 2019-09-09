Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Тайфун в Японии: есть жертвы и десятки пострадавших, 900 тыс. домов обесточены. Фото: twitter/AuthorKristineO

Тайфун в Японии: есть жертвы и десятки пострадавших, 900 тыс. домов обесточены (ФОТО, ВИДЕО)

9 сен 2019, 08:54
999

В Японии тайфун «Факсай» обесточил более 885 тыс. домов. Из-за отсутствия электроснабжения у граждан возникают проблемы с дозвоном в колл-центр.

Loading...

Метеорологи предупреждают японцев о сильных ливнях и ветре в префектуре Сидзуока. Об этом сообщает телеканал NHK, передают УНН.

Тайфун в Японии. Фото: twitter / AuthorKristineO

Первой жертвой тайфуна стала жительница Сэтагая, которую порыв ветра сбил с ног, и женщина ударилась головой о стену здания. Число пострадавших от стихийного бедствия составляет 36 человек. Все они проживают в префектурах Сайтама, Канагава, Тиба, Сидзуока или в столичном регионе.

Сейчас отменено 163 внутренних авиарейсы. Движение железнодорожного транспорта было нарушено, однако он постепенно возвращается к графику.

Отметим, что «Факсай» уже 15-й тайфун, который сформировался в этом году в Тихом океане. Сейчас он ослаб и движется мимо побережья острова Хоккайдо на севере Японии.

Напомним, в августе в Японии свирепствовал тайфун «Кросса». Тогда также были жертвы, а более полусотни человек получили ранения.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Верховная Рада: проходит заседание согласительного совета депутатских фракций парламента (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В конференц-зале Верховной Рады на улице Михаила Грушевского проходит заседание согласительного совета депутатских фракций (групп) парламента IX созыва

Новости Украины
11:31

Выдача Цемаха РФ не испортит отношения с ЕС, заявил помощник Зеленского

Выдача Владимира Цемаха России в рамках обмена не окажет негативного влияния на отношения Украины с Европейским Союзом (ЕС), о чем заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак

Новости Украины
11:23

Балух готов продолжать борьбу за возвращение Крыма — лидеры Меджлиса

Балух готов продолжать борьбу за возвращение Крыма. Руководители Меджлиса крымскотатарского народа сообщили некоторые детали встречи с активистом из Крыма, которого более трех лет удерживал за решеткой оккупационный режим

Новости Украины
21:43   8 сен
Новости партнеров
Загрузка...