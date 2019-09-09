Рекордная жара во Франции забрала жизни 1,5 тыс. человек. Фото: Bash.News

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Ракурс

Во Франции рекордная жара стала причиной гибели 1,5 тыс. человек. Власти подсчитали количество погибших граждан за два самых жарких месяца лета: июнь и июль.

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Половина погибших французов являются пенсионерами, чей возраст превышает 75 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен, передает DeutscheWelle.

Отмечается, что этим летом было зафиксировано два чрезмерно жарких периода. Так, 28 июня температура превысила рекордную отметку и достигла 46 градусов. Рекорд зафиксировали в городе Верарг на юге Франции.

В это же время в ряде других населенных пунктов на юге страны температура преодолела 45-градусную отметку.

Французское правительство отмечает, что несмотря на такой показатель, в 2003 году погибло в 10 раз больше граждан (15 тыс. человек). После аномальной жары того года власти приняли ряд мер безопасности. В парижском метро появились напоминания на нескольких языках о необходимости пить больше воды и уделять внимание детям и старикам.

Напомним, первые жертвы жары во Франции зафиксировали в конце июня.