Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Обмен Цемаха: Австралия разочарована решением Украины, фото — Reuters

Австралия разочарована обменом Цемах — заявление МИД

8 сен 2019, 22:10
999

Австралия разочарована тем фактом, что один из руководителей противовоздушной обороны боевиков ДНР Владимир Цемах, который интересен следствию в деле сбивания рейса MH17, включен в обмен между Украиной и Россией.

Loading...

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Марисы Пейн, которое ведомство обнародовало 8 сентября.

В заявлении говорится, что Австралия признает важность для Украины обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией и приветствует освобождение 35 украинских граждан, включая моряков.

Мы осознаем, какие страдания они испытали, и понимаем радость по поводу их возвращения. В то же время, Австралия разочарована, что господин Владимир Цемах, представляющий интерес в связи с делом MH17, также был включен в обмен, — сообщается в заявлении.

Накануне подобное заявление обнародовало правительство Голландии, которое выразило сожаление о том, что Цемаха отдали россиянам. Правительство Австралии также просило правительство Украины обеспечить Международной следственной группе, включая федеральную полицию Австралии, возможность осуществить допрос Цемаха.

Гарантировать, что Цемах предстанет перед судом будет труднее, если он в России. Это особенно разочарует семьи жертв, — говорится в заявлении МИД.

В Международную следственную группу, которая выясняет причины катастрофы MH17, входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины. Австралийцы приветствовали заявление прокурора Голландии о том, что освобождение Цемаха на повлияет на начало суда относительно четырех подозреваемых в марте 2020 года.

В июне международная следственная группа по расследованию сбивания самолета рейса MH17 назвала подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Австралия разочарована обменом Цемах — заявление МИД

Австралия разочарована тем фактом, что один из руководителей ПВО боевиков ДНР Владимир Цемах, который интересен следствию в деле рейса MH17, включен в обмен между Украиной и Россией. Об этом говорится в заявлении МИД

Новости мира
22:10

Балух готов продолжать борьбу за возвращение Крыма — лидеры Меджлиса

Балух готов продолжать борьбу за возвращение Крыма. Руководители Меджлиса крымскотатарского народа сообщили некоторые детали встречи с активистом из Крыма, которого более трех лет удерживал за решеткой оккупационный режим

Новости Украины
21:43

К Сенцову из Крыма едет его семья: украинцы успешно пересекли границу с полуостровом (ФОТО)

К политическому заключенному Кремля режиссеру Олегу Сенцову из Крыма выехала его семья. Они уже пересекли административную границу с оккупированным полуостровом и отправились в Киев

Новости Украины
13:44
Новости партнеров
Загрузка...