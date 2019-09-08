Обмен Цемаха: Австралия разочарована решением Украины, фото — Reuters

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Австралия разочарована тем фактом, что один из руководителей противовоздушной обороны боевиков ДНР Владимир Цемах, который интересен следствию в деле сбивания рейса MH17, включен в обмен между Украиной и Россией.

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Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Марисы Пейн, которое ведомство обнародовало 8 сентября.

В заявлении говорится, что Австралия признает важность для Украины обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией и приветствует освобождение 35 украинских граждан, включая моряков.

Мы осознаем, какие страдания они испытали, и понимаем радость по поводу их возвращения. В то же время, Австралия разочарована, что господин Владимир Цемах, представляющий интерес в связи с делом MH17, также был включен в обмен, — сообщается в заявлении.

Накануне подобное заявление обнародовало правительство Голландии, которое выразило сожаление о том, что Цемаха отдали россиянам. Правительство Австралии также просило правительство Украины обеспечить Международной следственной группе, включая федеральную полицию Австралии, возможность осуществить допрос Цемаха.

Гарантировать, что Цемах предстанет перед судом будет труднее, если он в России. Это особенно разочарует семьи жертв, — говорится в заявлении МИД.

В Международную следственную группу, которая выясняет причины катастрофы MH17, входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины. Австралийцы приветствовали заявление прокурора Голландии о том, что освобождение Цемаха на повлияет на начало суда относительно четырех подозреваемых в марте 2020 года.

В июне международная следственная группа по расследованию сбивания самолета рейса MH17 назвала подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.