Обмін Цемаха: Австралія розчарована рішенням України, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n126505-avstraliya-rozcharovana-obminom-cemaha-zayava-mzs.html

Ракурс

Австралія розчарована, що один із керівників протиповітряної оборони бойовиків ДНР Володимир Цемах, який цікавий слідству у справі збиття рейсу MH17, включений до обміну між Україною та Росією.

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Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Маріси Пейн, яку відомство оприлюднило 8 вересня.

У заяві йдеться про те, що Австралія визнає важливість для України обміну полоненими між Україною та Російською Федерацією і вітає звільнення 35 українських громадян, включно із моряками.

Ми свідомі того, яких страждань вони зазнали, і розуміємо радість з приводу їх повернення. Водночас, Австралія розчарована, що пан Володимир Цемах, який представляє інтерес у зв’язку із збиттям MH17, також був включений до обміну, — повідомляється у заяві.

Напередодні подібну заяву оприлюднив уряд Голландії, який висловив жаль з того, що Цемаха віддали росіянам. Уряд Австралії також просив уряд України забезпечити Міжнародній слідчій групі, включно із федеральною поліцією Австралії, можливість здійснити допит Цемаха.

Гарантувати, що Цемах постане перед судом буде важче, якщо він у Росії. Це особливо розчарує родини жертв, — йдеться у заяві МЗС.

До Міжнародної слідчої групи, яка з’ясовує причини катастрофи MH17, входять представники Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії та України. Австралійці привітали заяву прокурора Голландії про те, що звільнення Цемаха на вплине на початок суду щодо чотирьох підозрюваних у березні 2020 року.

У червні міжнародна слідча група з розслідування збиття літака рейсу MH17 назвала підозрюваних. Це росіяни Ігор Гіркин, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко.