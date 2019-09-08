Балух готовий продовжувати боротьбу за повернення Криму, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n126504-baluh-gotovyy-prodovjuvaty-borotbu-za-povernennya-krymu-lidery-medjlisu.html

Ракурс

Очільники руху кримськотатарського народу народний депутат Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 8 вересня зустрілися зі звільненим у результаті обміну між Україною і Росією українським активістом Володимиром Балухом.

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Чубаров у Фейсбук повідомив деякі деталі зустрічі із активістом з Криму, якого понад три роки утримував за ґратами окупаційний режим.

Радує, що Володимир сповнений сил, життєрадісний і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму, — написав Чубаров.

Балух у 2014 році демонстративно відмовився від отримання російського громадянства, залишившись громадянином України після початку тимчасової окупації Криму Росією. Відомий проукраїнською позицією Балух постійно піддавався тиску з боку співробітників окупаційних силових структур та тимчасової окупаційної адміністрації, зокрема за вивішування прапора України на своєму будинку і за участь в проукраїнських акціях. Згодом був арештований і засуджений за надуманим звинуваченням.

Під час завершальної фази обміну він разом із іншими українцями приземлився 7 вересня у київському аеропорту «Бориспіль». Балуха зустрічала матір Наталія. Учора увечері його і Олега Сенцова виписали із лікарні «Феофанія».

Президент України Володимир Зеленський вчора заявив, що звільнення кримськотатарських активістів з російського ув’язнення стане другим етапом українсько-російського обміну.