Росія не пропонувала Україні угоду про паритетне припинення кримінальних справ — омбудсменhttps://racurs.ua/ua/n126503-rosiya-ne-proponuvala-ugodu-pro-parytetne-prypynennya-kryminalnyh-sprav-ombudsmen.htmlРакурс
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що з боку Російської Федерації не надходили пропозиції щодо підписання між двома країнами угоди про припинення кримінального переслідування росіян і українців на паритетних засадах.
Я прочитала про це в новинах. Якщо моя колега Москалькова звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібно звернення, адже так можна говорити про що завгодно. Сьогодні немає ніяких пропозицій, — розповіла Денісова в інтерв’ю «ВВС-Україна».
Крім того український омбудсмен заявила, що в списках, які були передані російській стороні було 150 громадян України.
Сьогодні Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова на своєму сайті опублікувала заяву з пропозицією про укладення між Україною та Росією угоди, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.
Є необхідність в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яке в тому числі могло б за допомогою правових засобів вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах, — йдеться у заяві російського омбудсмена.