Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Обмін полоненими: Росія не пропонувала угоду про паритетне припинення кримінальних справ, фото — ОП

Росія не пропонувала Україні угоду про паритетне припинення кримінальних справ — омбудсмен

8 вер 2019, 21:14
999

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що з боку Російської Федерації не надходили пропозиції щодо підписання між двома країнами угоди про припинення кримінального переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

Loading...

Я прочитала про це в новинах. Якщо моя колега Москалькова звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібно звернення, адже так можна говорити про що завгодно. Сьогодні немає ніяких пропозицій, — розповіла Денісова в інтерв’ю «ВВС-Україна».

Крім того український омбудсмен заявила, що в списках, які були передані російській стороні було 150 громадян України.

Сьогодні Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова на своєму сайті опублікувала заяву з пропозицією про укладення між Україною та Росією угоди, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

Є необхідність в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яке в тому числі могло б за допомогою правових засобів вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах, — йдеться у заяві російського омбудсмена.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Австралія розчарована обміном Цемаха — заява МЗС

Австралія розчарована, що один із керівників протиповітряної оборони бойовиків ДНР Володимир Цемах, який цікавий слідству у справі збиття рейсу MH17, включений до обміну між Україною та Росією. Про це йдеться у заяві МЗС

Світові новини
22:10

Балух готовий продовжувати боротьбу за повернення Криму — лідери Меджлісу

Балух готовий продовжувати боротьбу за повернення Криму. Очільник Меджлісу кримськотатарського народу повідомив деякі деталі зустрічі із активістом з Криму, якого понад три роки утримував за ґратами окупаційний режим

Новини України
21:43

До Сенцова з Криму їде його сім’я: українці успішно перетнули кордон з півостровом (ФОТО)

До політичного в’язня Кремля режисера Олега Сенцова з Криму виїхала його родина. Вони вже перетнули адміністративний кордон з окупованим півостровом і вирушили до Києва

Новини України
13:44
Новини партнерів
Загрузка...