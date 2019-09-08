Обмін полоненими: Росія не пропонувала угоду про паритетне припинення кримінальних справ, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n126503-rosiya-ne-proponuvala-ugodu-pro-parytetne-prypynennya-kryminalnyh-sprav-ombudsmen.html

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що з боку Російської Федерації не надходили пропозиції щодо підписання між двома країнами угоди про припинення кримінального переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

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Я прочитала про це в новинах. Якщо моя колега Москалькова звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібно звернення, адже так можна говорити про що завгодно. Сьогодні немає ніяких пропозицій, — розповіла Денісова в інтерв’ю «ВВС-Україна».

Крім того український омбудсмен заявила, що в списках, які були передані російській стороні було 150 громадян України.

Сьогодні Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова на своєму сайті опублікувала заяву з пропозицією про укладення між Україною та Росією угоди, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.