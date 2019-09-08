Затримання у Москві: у поліцію привезли людей у футболках з написом «Свободу політв’язням», серед них правозахисник, яка допомагала морякам з України, фото — Фейсбук В.Івлєвої

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У Москві 8 вересня затримали 23 людини за футболки з написом «Свободу політв’язням!». Серед них правозахисник Вікторія Івлєва, яка вісім місяців допомагала морякам з України.

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Спочатку на Пушкінській площі Москви поліція затримала сімох осіб, які роздавали перехожим листівки з інформацією про політв’язнів. Їх привезли у відділок «Тверське».

За словами одного з поліцейських, причиною затримання стала незаконна агітація в день виборів, які сьогодні відбуваються в РФ, але на листівках її не було, повідомляє «Радіо Свобода».

Ближче до вечора у центрі Москви поліція затримала 15 осіб в футболках з написом «Свободу політв’язням!». Серед них — правозахисниця Вікторія Івлєва, координатор проекту «Об'єднані демократи» Тетяна Усманова, учасниця Pussy Riot Марія Альохіна та начальник передвиборчого штабу студента Вищої школи економіки Єгора Жукова Євген Овчаров.

Поліція затримала їх поблизу рамок металодетекторів, які встановлені через святкування Дня міста на Тверській вулиці російської столиці. Разом з усіма затримали й журналіста і муніципальний депутата Іллю Азара, хоча він був у своєму одязі.

Усіх їх відвезли також у відділ поліції Тверського району. У чому саме їх звинувачують незрозуміло. Одна з версій — затримані хотіли пройти в футболках «Свободу політв’язням» до будівлі мерії Москви.

Сидимо в автозаку. Навколо темінь. Чекаємо адвокатів. Женю Овчарова завели у відділення і через кілька хвилин прийшли за його сорочкою, сказавши, що футболку, у якій він був одягнений раніше, вилучають. Мені і дівчаткам переодягатися нема у що. Ось думаю, як ми з дівчатами будемо в одних бюстгальтерах звідси виходити, — написала Івлєва у Фейсбук із автозаку.

У суботу, 7 вересня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. 24 українських моряки повернулися на рідну землю. Усі дев’ять місяців, доки вони були у СІЗО «Лефортово», пакунки з їжею та засобами гігієни морякам передавала російська правозахисниця Вікторія Івлєва.