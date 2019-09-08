Задержания в Москве: в полицию привезли людей в футболках с надписью «Свободу политзаключенным», среди них правозащитник, которая помогала морякам из Украины, фото — Фейсбук В.Ивлевой

https://racurs.ua/n126502-v-moskve-zaderjali-ludey-za-futbolki-s-nadpisu-svobodu-politzakluchennym-sredi-nih.html

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В Москве 8 сентября задержали 23 человека за футболки с надписью «Свободу политзаключенным!». Среди них правозащитник Виктория Ивлева, которая восемь месяцев помогала морякам из Украины.

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Сначала на Пушкинской площади Москвы полиция задержала семь человек, которые раздавали прохожим листовки с информацией о политзаключенных. Их привезли в участок «Тверское».

По словам одного из полицейских, причиной задержания стала незаконная агитация в день выборов, которые сегодня происходят в РФ, но на листовках ее не было, сообщает «Радио Свобода».

Ближе к вечеру в центре Москвы полиция задержала 15 человек в футболках с надписью «Свободу политзаключенным!». Среди них — правозащитница Виктория Ивлева, координатор проекта «Объединенные демократы» Татьяна Усманова, участница Pussy Riot Мария Алехина и начальник предвыборного штаба студента Высшей школы экономики Егора Жукова Евгений Овчаров.

Полиция задержала их вблизи рамок металлодетекторов, установленных из-за празднования Дня города на Тверской улице российской столицы. Вместе со всеми задержали и журналиста, муниципального депутата Илью Азара, хотя он был в своей одежде.

Всех их отвезли также в отдел полиции Тверского района. В чем именно их обвиняют непонятно. Одна из версий — задержанные хотели пройти в футболках «Свободу политзаключенным!» к зданию мэрии Москвы.

Сидим в автозаке. Вокруг темень. Ждем адвокатов. Женю Овчарова завели в отделение и через несколько минут пришли за его рубашкой, сказав, что футболку, в которой он был одет ранее, изымают. Мне и девочкам переодеваться не во что. Вот думаю, как мы с девчонками будем в одних бюстгальтерах отсюда выходить, — написала Ивлева в Фейсбук из автозака.

В субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. 24 украинских моряка вернулись на родную землю. Все девять месяцев, пока они были в СИЗО «Лефортово», пакеты с едой и средствами гигиены морякам передавала российская правозащитница Виктория Ивлева.