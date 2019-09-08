В Британии мать десяти мальчиков впервые родила девочку, фото — Mirror

https://racurs.ua/n126501-v-britanii-mat-desyati-malchikov-vpervye-rodila-devochku-foto.html

Ракурс

В Британии 39-летняя женщина Алексис Бретт одиннадцатый раз стала матерью.

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Об этом сообщает Mirror. Как отмечается, до этого у нее десять раз подряд рождались мальчики. Старшему сыну сейчас 17 лет, младшему — два года. По словам самой женщины, она ожидала, что у нее снова родится мальчик.

Но когда я узнала, что это девочка, нужно было видеть мое лицо, — отметила Бретт.

44-летний отец детей Дэвид работает машинистом поезда.

Конечно, мы получаем комментарии относительно количества наших детей, особенно когда я снова беременна. Но это меня не беспокоит, мы привыкли к этому. Дэвид хорошо зарабатывает, поэтому это означает, что мы не можем получать социальную помощь, —рассказала журналистам Алексис, которая, впрочем, считает, что на этот раз они с мужем остановятся.

Алексис за последние 18 лет прожила беременной больше восьми лет.

Я всегда шутил о том, что не имею понятия, что делать с девочкой. Теперь нам с женой очень весело и необычно покупать розовые вещи, — шутит глава семьи.

Алексис тем временем планирует, что после рождения дочери Кэмерон она через 12 дней вернется к своей новой работе инструктором по фитнесу по совместительству.

День Алексис обычно начинается в 5.30 утра. После того, как Дэвид идет на работу, она использует «тихое» время для кофе и душа. Впоследствии начинают просыпаться дети.

Еженедельно Алексис пылесосит квартиру семь раз и ставит стирку 49 раз. Напротив входной двери их дома с пятью спальнями стоит около 40 пар кроссовок.