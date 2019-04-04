Дети читающих родителей быстрее и легче учатся читать – ученые. Фото: net

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Ракурс

Дети родителей, которые читают им по пять книг в день, к пяти годам услышат на 1,4 млн слов больше, чем их сверстники, которым не читают. Даже одной книги ежедневно достаточно, чтобы донести до малыша 290 тыс. слов еще до похода в садик.

Американские ученые исследовали факторы связи словарного запаса и развития чтения. Оказалось, что дети, которые услышат больше новых слов, будут гораздо лучше подготовлены к тому, чтобы увидеть их в печати, и легче научатся читать. Об этом сообщается в Журнале развивающей и поведенческой педиатрии, передает medical xpress.

В ходе исследования ученые сотрудничали со Столичной библиотекой Колумбуса, чтобы выделить сотню самых распространенных настольных книг для детей и книг с картинками, которые берут для детей дошкольного возраста.

Затем ученые в случайном порядке отобрали по 30 книг из каждого списка и подсчитали количество слов. Оказалось, что в настольных книгах в среднем было около 140 слов, а в иллюстрированных — около 228 слов. На основе этих данных педиатры подсчитали, сколько слов малыши услышат до своего пятилетия на разных стадиях чтения.

Предполагается, что до трех лет дети читают настольные книги, а в следующие два перейдут на книги с картинками. В среднем на одно такое занятие по чтению уходит одна книга. Исходя из этого, ученые получили следующие результаты: 5 книг в день — 1 млн 483 тыс. слов, одна книга в день — 296 тыс. слов, 3−5 раз в неделю — 169 тыс. слов, 1−2 раза в неделю — 63,5 тыс. слов. Дети, которым не читали книги, за пять лет жизни услышат лишь 4,6 тыс. слов.

Таким образом, разрыв между теми, кому не читают, и теми, кому читают по 5 книг в день, составил в 1 млн слов.

Отметим, что подобное исследование проводилось в 1992 году, но тогда сравнивали детей из бедных и богатых семей. По мнению ученых, разрыв между такими детьми составит 30 млн слов, но современные исследователи полагают, что эти результаты не могут быть правдивыми.

Новые слова не сильно отразятся на устной речи детей, так как в детских книгах нет сложной терминологии или понятий, однако в дальнейшем обучении чтению разрыв в 1 млн слов будет иметь колоссальное значение.

Педиатры отметили, что обсуждение прочитанных книг значительно укрепит новые слова и позволит дополнительно пополнить словарный запас малышей.

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