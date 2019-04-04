Діти читачів книжок швидше і легше навчаться читати — вчені

https://racurs.ua/ua/n120335-dity-chytachiv-knyjok-shvydshe-i-legshe-navchatsya-chytaty-vcheni.html

Ракурс

Діти батьків, які читають їм по п’ять книг щодня, до п’яти років почують на 1,4 млн слів більше, ніж їхні однолітки, яким не читають. Навіть однієї книги щодня достатньо, щоб донести до малюка 290 тис. слів ще до садка.

Американські вчені досліджували фактори зв’язку словникового запасу та розвитку читання. Виявилося, що діти, які почують більше нових слів, будуть набагато краще підготовлені до того, щоб побачити їх у друкованому вигляді, та легше навчаться читати. Про це повідомляється в Журналі розвиваючої та поведінкової педіатрії, передає medical xpress.

Під час дослідження вчені співпрацювали зі столичною бібліотекою Колумбуса, щоб виділити сотню найпоширеніших настільних книг для дітей та книг із картинками, які беруть для дітей дошкільного віку.

Потім вчені у випадковому порядку відібрали по 30 книг із кожного списку і підрахували кількість слів. Виявилося, що в настільних книгах у середньому було близько 140 слів, а в ілюстрованих — близько 228 слів. На основі цих даних педіатри підрахували, скільки слів малюки почують до свого п’ятиріччя на різних стадіях читання.

Передбачається, що до трьох років діти читають настільні книги, а в наступні два перейдуть на книжки з картинками. В середньому на одне таке заняття з читання йде одна книга. Виходячи з цього, вчені отримали наступні результати: 5 книг на день — 1 млн 483 тис. слів, одна книга на день — 296 тис. слів, 3−5 раз на тиждень — 169 тис. слів, 1−2 рази на тиждень — 63, 5 тис. слів. Діти, яким не читали книжок, за п’ять років життя почують лише 4,6 тис. слів.

Таким чином, розрив між тими, кому не читають, і тими, кому читають по 5 книжок на день, становить 1 млн слів.

Зазначимо, що подібне дослідження проводилося в 1992 році, але тоді порівнювали дітей із бідних і багатих сімей. На думку вчених, розрив між такими дітьми складе 30 млн слів, але сучасні дослідники вважають, що ці результати не можуть бути правдивими.

Нові слова не матимуть значного впливу на усне мовлення дітей, оскільки у дитячих книжках немає складної термінології або понять, однак у подальшому навчанні читання розрив в 1 млн слів матиме колосальне значення.

Педіатри зазначили, що обговорення прочитаних книжок значно закріпить нові слова і дозволить додатково поповнити словниковий запас малюків.

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