Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Киев пообещал освобожденным политзаключенным из Крыма жилье на материке, фото — "Громадське"

Киев пообещал освобожденным политзаключенным из Крыма жилье на материке

8 сен 2019, 19:13
999

Украинская власть пообещала освобожденным из российских тюрем политзаключенным из Крыма жилье в материковой части страны.

Loading...

О предоставлении освобожденным из плена Олегу Сенцову и Александру Кольченко постоянного жилья сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова «BBC Украина».

Мы уже решили вопрос об организации временного жилья и для Олега, и для Александра. Будем решать вопрос о предоставлении им постоянного жилья, — сообщила омбудсмен.

О предоставлении экс-политзаключенным жилья заботится и президент Украины Владимир Зеленский, поскольку обеим экс-узникам Кремля нельзя возвращаться домой в оккупированный Крым.

У них есть семьи. У Сенцова — мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. Мы вчера этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать, — рассказала Денисова.

Украинский омбудсмен сегодня также опровергла информацию о тяжелом состоянии освобожденного политзаключенного Станислава Клыха.

Он в больнице, однако не находится в реанимации, — написала Денисова в Telegram.

О пребывании Клыха в реанимации ранее якобы заявила Ольга Афанасьева, мать освобожденного из России в 2016 году украинца Геннадия Афанасьева, которая вчера находилась в «Феофании». Кольченко и Панова, по словам Афанасьевой, разместили в палатах ЛОР-отделения. Сегодня стало известно, что Сенцов и Кольченко покинули больницу.

Напомним, что 7 сентября 11 узников Кремля после приземления самолета в «Борисполе» повезли в больницу. Речь шла о Романе Сущенко, Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе, Станиславе Клыхе, Николае Карпюке, Алексее Сизоновиче, Павле Грибе, Эдеме Бекирове, Евгении Панове и Артуре Панове.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Москве задержали людей за футболки с надписью «Свободу политзаключенным», среди них правозащитник, которая помогала морякам из Украины

В Москве задержали людей за футболки с надписью «Свободу политзаключенным», среди них правозащитник Виктория Ивлева, которая помогала морякам из Украины

Новости мира
20:33

Киев пообещал освобожденным политзаключенным из Крыма жилье на материке

Освобожденнным из российского плена Сенцову и Кольченко организовали временное жилье на подконтрольной Украины территории. Крымские экс-узники Путина не могут вернуться туда из-за агрессии и оккупации России

Новости Украины
19:13

Сенцов и Балух покинули столичную больницу «Феофания» (ВИДЕО)

Несколько уже бывших пленников Кремля после прохождения медосмотра в столичной больнице «Феофания» решили провести первую ночь на свободе со своими близкими. Среди них — кинорежиссер Олег Сенцов и крымский фермер Владимир Балух

Новости Украины
22:31   7 сен
Новости партнеров
Загрузка...