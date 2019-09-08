Киев пообещал освобожденным политзаключенным из Крыма жилье на материке, фото — "Громадське"

https://racurs.ua/n126500-kiev-poobeschal-osvobojdennym-politzakluchennym-iz-kryma-jile-na-materike.html

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Украинская власть пообещала освобожденным из российских тюрем политзаключенным из Крыма жилье в материковой части страны.

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О предоставлении освобожденным из плена Олегу Сенцову и Александру Кольченко постоянного жилья сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова «BBC Украина».

Мы уже решили вопрос об организации временного жилья и для Олега, и для Александра. Будем решать вопрос о предоставлении им постоянного жилья, — сообщила омбудсмен.

О предоставлении экс-политзаключенным жилья заботится и президент Украины Владимир Зеленский, поскольку обеим экс-узникам Кремля нельзя возвращаться домой в оккупированный Крым.

У них есть семьи. У Сенцова — мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. Мы вчера этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать, — рассказала Денисова.

Украинский омбудсмен сегодня также опровергла информацию о тяжелом состоянии освобожденного политзаключенного Станислава Клыха.

Он в больнице, однако не находится в реанимации, — написала Денисова в Telegram.

О пребывании Клыха в реанимации ранее якобы заявила Ольга Афанасьева, мать освобожденного из России в 2016 году украинца Геннадия Афанасьева, которая вчера находилась в «Феофании». Кольченко и Панова, по словам Афанасьевой, разместили в палатах ЛОР-отделения. Сегодня стало известно, что Сенцов и Кольченко покинули больницу.

Напомним, что 7 сентября 11 узников Кремля после приземления самолета в «Борисполе» повезли в больницу. Речь шла о Романе Сущенко, Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе, Станиславе Клыхе, Николае Карпюке, Алексее Сизоновиче, Павле Грибе, Эдеме Бекирове, Евгении Панове и Артуре Панове.