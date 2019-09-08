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Київ пообіцяв звільненим політв’язням з Криму житло на материку, фото — "Громадське"

Київ пообіцяв звільненим політв’язням з Криму житло на материку

8 вер 2019, 19:13
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Українська влада пообіцяла звільненим з російських тюрем політв’язням з Криму житло на материковій частині країни.

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Про надання звільненим з полону Олегу Сенцову та Олександру Кольченку постійного житла повідомила Уповноважений з питань прав людини Людмила Денісова «BBC Україна».

Ми вже вирішили питання про організацію тимчасового житла і для Олега, і для Олександра. Будемо вирішувати питання про надання їм постійного житла, — повідомила омбудсмен.

Про надання екс-політв'язням житла клопочеться президент України Володимир Зеленський, оскільки їм не можна повертатися додому у Крим.

У них є родини. У Сенцова — мама, діти, які теж хочуть бути зі своїм батьком. Ми вчора це питання обговорили з Олегом, будемо його вирішувати, — розповіла Денісова.

Український омбудсмен сьогодні також спростувала інформацію про тяжкий стан звільненого політв’язня Станіслава Клиха.

Він у лікарні, проте не перебуває у реанімації, — написала Денісова у Telegram.

Про перебування Клиха у реанімації раніше нібито заявила Ольга Афанасьєва, матір звільненого з Росії у 2016 році українця Геннадія Афанасьєва, яка вчора перебувала у «Феофанії». Кольченка та Панова, за словами Афанасьєвої, розмістили у палатах ЛОР-відділення. Сьогодні стало відомо, що Сенцов та Кольченко залишили лікарню.

Нагадаємо, що 7 вересня 11 в’язнів Кремля після приземлення літака в «Борисполі» повезли до лікарні. Йдеться про Романа Сущенка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олексія Сизоновича, Павла Гриба, Едема Бекірова, Євгена Панова та Артура Панова.


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