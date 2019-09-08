Скандал у «Динамо»: гравці висунули претензії Михайличенку через тактику і навантаження, фото — Команда

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У київському «Динамо» розгорівся новий скандал. ЗМІ повідомили, що гравці висунули претензії новопризначеному головному тренеру Олексію Михайличенку. Вони стосуються тактики і надмірних навантажень перед матчами.

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Про незадоволення роботою нової тренерської команди «Динамо» повідомили журналісти Сергій Болотніков та Дмитро Співаковський в онлайн-шоу «ТаТоТаке». Раніше про претензії до Михайличенка повідомляв і головний редактор програми «ПРО Футбол» на каналі «2+2» Ігор Циганик.

Гравці незадоволені збільшеними фізичними навантаженнями, новим тактичним малюнком гри «Динамо», що, утім, не додало киянам залікових балів у турнірній таблиці.

Цей інцидент був, спочатку футболісти розмовляли між собою в роздягальні. Команда незадоволена тим, що відбувається, зокрема, навантаженнями перед матчем із «Зорею», коли вони тягнули штангу в тренажерному залі, — розповів Болотніков.

Цю інформацію футболісти через старшого тренера Вадима Євтушенка передали Михайличенку.

Нагадаємо, що у серпні президент «Динамо» Ігор Суркіс вирішив змінити головного тренера команди і відправив у відставку Олександра Хацкевича. Після цього Михайличенко провів два поєдинки на чолі «Динамо», але не виграло їх (нічия з «Олімпіком» 1:1 і «Зорею» 2:2).

«Динамо» посідає тільки п’яте місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги.