Скандал в «Динамо»: игроки предъявили претензии Михайличенко из-за тактики и нагрузок, фото — Команда

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Ракурс

В киевском «Динамо» разгорелся новый скандал. СМИ сообщили, что игроки предъявили претензии новому главному тренеру Алексею Михайличенко. Они касаются тактики и чрезмерных нагрузок перед матчами.

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О недовольстве работой новой тренерской команды «Динамо» сообщили журналисты Сергей Болотников и Дмитрий Спиваковский в онлайн-шоу «ТаТоТаке». Ранее о претензиях к Михайличенко сообщал и главный редактор программы «ПРО Футбол» на канале «2+2» Игорь Цыганик.

Игроки недовольны увеличенными физическими нагрузками, новым тактическим рисунком игры «Динамо», что, впрочем, не прибавило киевлянам зачетных баллов в турнирной таблице.

Такой инцидент был, сначала футболисты говорили между собой в раздевалке. Команда недовольна тем, что происходило, в частности, с нагрузками перед матчем с «Зарей», когда они тянули штангу в тренажерном зале, — рассказал Болотников.

Эту информацию футболисты через старшего тренера Вадима Евтушенко передали Михайличенко.

Напомним, что в августе президент «Динамо» Игорь Суркис решил сменить главного тренера команды и отправил в отставку Александра Хацкевича. После этого Михайличенко провел два поединка во главе «Динамо», но не выиграло их (ничья с «Олимпиком» 1:1 и «Зарей» 2:2).

«Динамо» занимает только пятое место в турнирной таблице Украинской премьер-лиге.