У Британії мати десяти хлопчиків вперше народила дівчинку, фото — Mirror

https://racurs.ua/ua/n126501-u-brytaniyi-maty-desyaty-hlopchykiv-vpershe-narodyla-divchynku-foto.html

Ракурс

У Британії 39-річна жінка Алексіс Бретт в одинадцяте стала матір’ю.

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Про це повідомляє Mirror. Як зазначається, до цього у неї десять разів поспіль народжувалися хлопчики. Старшому синові зараз 17 років, наймолодшому — два роки. За словами самої жінки, вона очікувала, що у неї знову народиться хлопчик.

Але коли я дізналася, що це дівчинка, потрібно було бачити моє обличчя, — зазначила Бретт.

44-річний батько дітей Девід працює машиністом поїзда.

Звичайно, ми отримуємо коментарі щодо кількості дітей, які у нас є, особливо коли я знову була вагітна. Але це мене не турбує, ми звикли до цього. Девід добре заробляє, тому це означає, що ми не можемо отримувати соціальну допомогу, — розповіла журналістам Алексіс, яка, втім, вважає, що цього разу вони з чоловіком зупиняться.

Алексіс за останні 18 років прожила вагітною більше восьми років.

Я завжди жартував, що не маю поняття, що робити з дівчинкою. Тепер нам з дружиною дуже весело і незвично купувати рожеві речі, — жартує глава родини.

Алексіс тим часом планує, що після народження доньки Кемерон вона через 12 днів повернеться до своєї нової роботи інструктором з фітнесу за сумісництвом. День Алексіс зазвичай починається о 5.30 ранку. Після того, як Девід йде на роботу, вона використовує «тихий» час для кави та душу. Згодом починають прокидатися діти.

Щотижня Алексіс пилососить помешкання сім разів і ставить прання 49 разів. Навпроти вхідних дверей їхнього будинку із п’ятьма спальнями стоїть близько 40 пар кросівок.