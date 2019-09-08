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Ракурс
Обмен пленными: Россия не предлагала Украине соглашения о паритетном прекращении уголовных дел, фото — ОП

Россия не предлагала Украине соглашения о паритетном прекращении уголовных дел — омбудсмен

8 сен 2019, 21:14
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что со стороны Российской Федерации не поступали предложения о подписании между двумя странами соглашения о прекращении уголовного преследования россиян и украинцев на паритетных началах.

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Я прочитала об этом в новостях. Если моя коллега Москалькова обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращения, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений, — рассказала Денисова в интервью «ВВС-Украина».

Кроме того украинский омбудсмен заявила, что в списках, которые были переданы российской стороне было 150 граждан Украины.

Сегодня Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на своем сайте опубликовала заявление с предложением о заключении между Украиной и Россией соглашения, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.

Есть необходимость в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, которые хотят вернуться домой. С его помощью можно было бы с помощью правовых средств решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах, — говорится в заявлении российского омбудсмена.

Источник: Ракурс


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