Россия не предлагала Украине соглашения о паритетном прекращении уголовных дел — омбудсменhttps://racurs.ua/n126503-rossiya-ne-predlagala-ukraine-soglashenie-o-paritetnom-prekraschenii-ugolovnyh-del-ombudsmen.htmlРакурс
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что со стороны Российской Федерации не поступали предложения о подписании между двумя странами соглашения о прекращении уголовного преследования россиян и украинцев на паритетных началах.
Я прочитала об этом в новостях. Если моя коллега Москалькова обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращения, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений, — рассказала Денисова в интервью «ВВС-Украина».
Кроме того украинский омбудсмен заявила, что в списках, которые были переданы российской стороне было 150 граждан Украины.
Сегодня Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на своем сайте опубликовала заявление с предложением о заключении между Украиной и Россией соглашения, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.
Есть необходимость в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, которые хотят вернуться домой. С его помощью можно было бы с помощью правовых средств решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах, — говорится в заявлении российского омбудсмена.