Обмен пленными: Россия не предлагала Украине соглашения о паритетном прекращении уголовных дел, фото — ОП

https://racurs.ua/n126503-rossiya-ne-predlagala-ukraine-soglashenie-o-paritetnom-prekraschenii-ugolovnyh-del-ombudsmen.html

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что со стороны Российской Федерации не поступали предложения о подписании между двумя странами соглашения о прекращении уголовного преследования россиян и украинцев на паритетных началах.

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Я прочитала об этом в новостях. Если моя коллега Москалькова обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращения, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений, — рассказала Денисова в интервью «ВВС-Украина».

Кроме того украинский омбудсмен заявила, что в списках, которые были переданы российской стороне было 150 граждан Украины.

Сегодня Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на своем сайте опубликовала заявление с предложением о заключении между Украиной и Россией соглашения, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.