Балух готов продолжать борьбу за возвращение Крыма, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n126504-baluh-gotov-prodoljat-borbu-za-vozvraschenie-kryma-lidery-medjlisa.html

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Руководители движения крымскотатарского народа народный депутат Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 8 сентября встретились с освобожденным в результате обмена между Украиной и Россией украинским активистом Владимиром Балухом.

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Чубаров в Фейсбук сообщил некоторые детали встречи с активистом из Крыма, которого более трех лет удерживал за решеткой оккупационный режим.

Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма, — написал Чубаров.

Балух в 2014 году демонстративно отказался от получения российского гражданства, оставшись гражданином Украины после начала временной оккупации Крыма Россией. Известный своей проукраинской позицией Балух постоянно подвергался давлению со стороны сотрудников оккупационных силовых структур и временной оккупационной администрации, в частности за вывешивание флага Украины на своем доме и за участие в проукраинских акциях. Впоследствии он был арестован и осужден по надуманному обвинению.

Во время заключительной фазы обмена он вместе с другими украинцами приземлился 7 сентября в киевском аэропорту «Борисполь». Балуха встречала мать Наталья. Вчера вечером его и Олега Сенцова выписали из больницы «Феофания».

Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом российско-украинского обмена.