Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Рекордна спека у Франції забрала життя 1,5 тис. осіб. Фото: Bash.News

Рекордна спека у Франції забрала життя 1,5 тис. осіб

9 вер 2019, 08:21
999

У Франції рекордна спека стала причиною загибелі 1,5 тис. осіб. Влада підрахувала кількість загиблих громадян за два найспекотніших місяці літа: червень і липень.

Loading...

Половина загиблих французів є пенсіонерами, чий вік перевищує 75 років. Про це повідомила міністр охорони здоров’я Франції Аньєс Бюзен, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що цього літа було зафіксовано два надмірно жарких періоди. Так, 28 червня температура перевищила рекордну позначку і досягла 46 градусів. Рекорд зафіксували в місті Верарг на півдні Франції.

В цей же час у низці інших населених пунктів на півдні країни температура подолала 45-градусну позначку.

Французький уряд зазначає, що незважаючи на такий показник, в 2003 році загинуло в 10 раз більше громадян (15 тис. осіб). Після аномальної спеки того року влада прийняла низку заходів безпеки. У паризькому метро з’явилися нагадування на декількох мовах про необхідність пити більше води і приділяти увагу дітям і людям похилого віку.

Нагадаємо, перші жертви спеки у Франції зафіксували наприкінці червня.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Герус анонсував зниження цін на газ

Тарифи на газ для населення можуть знизитися цього місяця. Орієнтовно, газ здешевшає на 115 грн за 1 тис. кубометрів. Окрім того, може знизитися вартість електроенергії для непобутових споживачів — на 10 коп. за кіловат

Новини України
12:53

У Зеленського заявили, що Україна повинна відновлювати довіру до РФ

Україна і Росія повинні вести переговори з приводу врегулювання ситуації на сході України і для цього Києву потрібно повернути довіру до Москви, вважає керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко

Новини України
12:31

Новий обмін полоненими між Москвою та Києвом прокоментували у команді Зеленського

Новий обмін полоненими між Україною та Росією до кінця 2019 року прокоментували у команді президента Володимира Зеленського. Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що над цим питанням вже працюють

Новини України
10:12
Новини партнерів
Загрузка...