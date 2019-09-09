Рекордна спека у Франції забрала життя 1,5 тис. осіб. Фото: Bash.News

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Ракурс

У Франції рекордна спека стала причиною загибелі 1,5 тис. осіб. Влада підрахувала кількість загиблих громадян за два найспекотніших місяці літа: червень і липень.

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Половина загиблих французів є пенсіонерами, чий вік перевищує 75 років. Про це повідомила міністр охорони здоров’я Франції Аньєс Бюзен, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що цього літа було зафіксовано два надмірно жарких періоди. Так, 28 червня температура перевищила рекордну позначку і досягла 46 градусів. Рекорд зафіксували в місті Верарг на півдні Франції.

В цей же час у низці інших населених пунктів на півдні країни температура подолала 45-градусну позначку.

Французький уряд зазначає, що незважаючи на такий показник, в 2003 році загинуло в 10 раз більше громадян (15 тис. осіб). Після аномальної спеки того року влада прийняла низку заходів безпеки. У паризькому метро з’явилися нагадування на декількох мовах про необхідність пити більше води і приділяти увагу дітям і людям похилого віку.

Нагадаємо, перші жертви спеки у Франції зафіксували наприкінці червня.