Новини України

У Раді заявили, що Медвечука і Рабиновича притягнуть до відповідальності через поїздки до Росії. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126525-u-radi-zayavyly-scho-medvechuka-i-rabynovycha-prytyagnut-do-vidpovidalnosti-cherez-poyizdky.html

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Віктор Медведчук і Вадим Рабинович, народні депутати України, понесуть покарання за свої поїздки в Росію, де у них проходили зустрічі з російськими топ-чиновниками. У Верховній Раді вже думають над тим, як залучити їх до відповідальності.

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Керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко вважає, що такими поїздками політики піарять себе, чого робити не можна. Такі дії не наближають мир, а віддаляють його, сказав Яременко в інтерв’ю «ТСН».

Він підкреслив, що Україна не буде домовлятися з Росією в обхід своїх інтересів і суверенітету країни.

Яременко додав, що Медведчук і Рабинович можуть опинитися у в’язниці за такі дії, так як вони вчинили державну зраду. Він закликав депутатів підтримати цю логіку.

Треба правильно все це виписати, щоб не страждали ті, хто не мають постраждати. Експерти повинні говорити, якийсь обмін думками повинен йти. Але піаритися, представляти інтереси держави не такими, якими вони є, і при цьому намагатися отримати від ворожої держави якісь пільги — це державна зрада. Це повинно каратися, — додав він.

Також Яременко сказав, що після зняття недоторканності кожен з нардепів, і він в тому числі, буде нести справедливе покарання за будь-яке правопорушення.

Нагадаємо, що Яременко також висловився і про відносини між Україною та Росією. За його словами, нормальними вони бути вже не можуть.