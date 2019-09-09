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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Візит Зеленського до США відбудеться 23 вересня — Пристайко

9 вер 2019, 13:25
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Президент України Володимир Зеленський 23 вересня відвідає США для участі в засіданні Генеральної асамблеї ООН.

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Про це сьогодні під час спільної прес-конференції з очільником Міністерства зовнішніх справ (МЗС) Молдови Ніку Попеску заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо в США, — зазначив Пристайко.

Очільник українського МЗС зазначив, що найближчим часом буде оголошено дату візиту Зеленського у Вашингтон, де він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Є різні дати, які ми зараз відпрацьовуємо. Я думаю, що найближчим часом ви дізнаєтеся, — резюмував міністр.

Нагадаємо, кілька днів тому американське видання The Washington Post повідомляло про наміри Трампа втягнути Зеленського в його протистояння з одним із головних конкурентів на майбутніх президентських виборах — представником Демократичної партії Джо Байденом.

Йдеться про можливе сприяння української влади в здійсненні розслідування щодо сина політика — Хантера Байдена.


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