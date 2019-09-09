«Голос» пропонує свій законопроект щодо реформи СБУ. Фото: Newsone

https://racurs.ua/ua/n126537-golos-proponuie-sviy-zakonoproekt-schodo-reformy-sbu.html

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Реформу Служби безпеки України (СБУ) запропонувала партія «Голос». Політична сила заявила про необхідність ліквідації департаментів «К» і захисту економіки.

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Політики вважають, що необхідно також скоротити кількість співробітників СБУ. Про це на брифінгу повідомила нардеп від фракції «Голос» Олександра Устінова, передає «Інтерфакс-Україна».

Нардеп заявила, що у коаліційній угоді парламенту 8-го скликання була прописана реформа СБУ, однак жодних кроків у цьому напрямку нардепи так і не зробили. Устінова зазначила, що департаменти СБУ займались справами, які не підслідні відомству.

Законопроект має на меті не тільки ліквідувати управління, а й заборонити оперативникам СБУ здійснювати супровід з корупційних та економічних злочинів.

На думку фракції, кількість співробітників відомства треба зменшити з 31 тис. до 28 тис. у воєнний час, і з 27 тис. до 24 тис. — в мирний час. Також необхідно чітко розподілити повноваження, очистити відомство від корупції та підвищити ефективність роботи в усіх напрямках.

Нагадаємо, наприкінці липня команда президента Володимира Зеленського заявляла про реформу СБУ.