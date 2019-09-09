Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Голос» пропонує свій законопроект щодо реформи СБУ. Фото: Newsone

«Голос» пропонує свій законопроект щодо реформи СБУ

9 вер 2019, 15:21
999

Реформу Служби безпеки України (СБУ) запропонувала партія «Голос». Політична сила заявила про необхідність ліквідації департаментів «К» і захисту економіки.

Loading...

Політики вважають, що необхідно також скоротити кількість співробітників СБУ. Про це на брифінгу повідомила нардеп від фракції «Голос» Олександра Устінова, передає «Інтерфакс-Україна».

Нардеп заявила, що у коаліційній угоді парламенту 8-го скликання була прописана реформа СБУ, однак жодних кроків у цьому напрямку нардепи так і не зробили. Устінова зазначила, що департаменти СБУ займались справами, які не підслідні відомству.

Законопроект має на меті не тільки ліквідувати управління, а й заборонити оперативникам СБУ здійснювати супровід з корупційних та економічних злочинів.

На думку фракції, кількість співробітників відомства треба зменшити з 31 тис. до 28 тис. у воєнний час, і з 27 тис. до 24 тис. — в мирний час. Також необхідно чітко розподілити повноваження, очистити відомство від корупції та підвищити ефективність роботи в усіх напрямках.

Нагадаємо, наприкінці липня команда президента Володимира Зеленського заявляла про реформу СБУ.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Британський парламент йде на канікули, щоб не заважати Джонсону здійснити жорсткий Brexit

Парламент Великої Британії сьогодні припинить роботу до 14 жовтня. Це буде найдовша перерва в роботі парламенту у сучасній історії. Припинення роботи парламенту ініціював Борис Джонсон і на це погодилася королева Єлизавета

Світові новини
17:22

Сенцова та Кольченка прокуратура Криму викликатиме для свічень у справі про їхнє викрадення

Прокуратура прокуратура Автономної республіки Крим планує викликати Олега Сенцова та Олександра Кольченка для дачі свідчень у справі про їхнє викрадення окупантами навесні 2014 року

Новини України
17:21
Новини партнерів
Загрузка...