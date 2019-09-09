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«Голос» предлагает свой законопроект по реформе СБУ. Фото: Newsone

«Голос» предлагает свой законопроект по реформе СБУ

9 сен 2019, 15:21
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Реформу Службы безопасности Украины (СБУ) предложила партия «Голос». Политическая сила заявила о необходимости ликвидации департаментов «К» и защиты экономики.

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Политики считают, что необходимо также сократить количество сотрудников СБУ. Об этом на брифинге сообщила нардеп от фракции «Голос» Александра Устинова, передает «Интерфакс-Украина».

Нардеп заявила, что в коалиционном соглашении парламента 8-го созыва была прописана реформа СБУ, однако никаких шагов в этом направлении нардепы так и не сделали. Устинова отметила, что департаменты СБУ занимались делами, которые не подследственны ведомству.

Законопроектом предусмотрено не только ликвидировать управления, но и запретить оперативникам СБУ осуществлять сопровождение в коррупционных и экономических преступлениях.

По мнению фракции, количество сотрудников ведомства надо уменьшить с 31 тыс. до 28 тыс. в военное время, и с 27 тыс. до 24 тыс. — в мирное время. Также необходимо четко распределить полномочия, очистить ведомство от коррупции и повысить эффективность работы по всем направлениям.

Напомним, в конце июля команда президента Владимира Зеленского заявляла о реформе СБУ.


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