Под Николаевом на взятке погорел депутат. Фото: Вести

https://racurs.ua/n126536-pod-nikolaevom-na-vzyatke-pogorel-deputat-foto.html

Ракурс

На взятке задержали депутата Первомайского городского совета, который получил 15 тыс. долл. от одного из предпринимателей. За данные средства депутат обещал бизнесмену помочь в заключении договора аренды земельного участка в Первомайске.

Loading...

Депутата задержали в момент получения неправомерной выгоды. Участок, который он предлагал выделить предпринимателю, находится в пользовании коммунального предприятия, сообщает пресс-служба регионального отделения Национальной полиции.

По уточненным данным, задержанным оказался депутат от «Батькивщины» Тимур Глушко, пишет портал «Преступности.НЕТ». Он был доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах.

Операцию по задержанию депутата проводили сотрудники Управления защиты экономики в Николаевской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Николаевского гарнизона Южного региона Украины. Вместе с ним задержан и его посредник.

В отношении депутата начато расследование согласно ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что на днях Государственное бюро расследований задержало на взятке подполковника тылового обеспечения из Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы.​